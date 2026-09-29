145 vagas no Detran-SP: saiba mais sobre o concurso público

O Departamento Estadual de Trânsito (Detran) abriu concurso público para 145 vagas de agente estadual de trânsito. O salário é de R$ 5.702,18. O candidato deve ter diploma de graduação em curso de nível superior e ter Carteira Nacional de Habilitação (CNH) na categoria “B”, no mínimo.

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Entre as atribuições do agente de trânsito estão exercer atividades de educação, operação e fiscalização de trânsito e de transporte, visando à promoção da segurança viária; atuar na fiscalização, no controle e na operação de trânsito e lavrar autos de infração e realizar os procedimentos deles decorrentes; executar atividades relativas ao registro e licenciamento de veículos, à habilitação de condutores, à fiscalização de entidades e profissionais credenciados; realizar atividades de patrulhamento viário com a finalidade de garantir a segurança viária; fiscalizar as atividades de desmontagem de veículos automotores terrestres e de comercialização de peças usadas.

O perfil profissional desejado é atuação orientada ao interesse público e à segurança viária; integridade, imparcialidade e responsabilidade; capacidade de observação, análise e tomada de decisão; comunicação clara e adequada ao atendimento ao cidadão; aptidão para aplicação objetiva de normas e procedimentos; capacidade de utilização de sistemas e recursos tecnológicos; e disponibilidade para o exercício de atividades técnicas, operacionais e fiscalizatórias.

As inscrições devem ser feitas até 7 de outubro por meio do endereço eletrônico www.avalia.org.br . A taxa é de R$ 98.

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Provas

O concurso terá provas objetiva e de redação, que serão aplicadas nas cidades de Araçatuba, Araraquara, Bauru, Campinas, Guarulhos, Itapeva, Osasco, Ourinhos, Piracicaba, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, Santos, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Paulo, Sorocaba e Taubaté, conforme escolha do candidato no formulário de solicitação de inscrição. As provas também poderão ser aplicadas em outras cidades-polo ou em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação dos municípios.

Os locais e horários da aplicação das provas serão divulgados em 26 de outubro nos endereços eletrônicos www.avalia.org.br , www.detran.sp.gov.br/concurso , www.concursopublico.sp.gov.br , no Diário Oficial do Estado de São Paulo e no Cartão de Informação do Candidato. A aplicação da prova objetiva e da redação será em 1º de novembro. A divulgação do gabarito preliminar será no dia 2 de novembro.

Veja como serão as provas objetivas

As provas objetivas terão 60 questões de múltipla escolha que abordarão as disciplinas e assuntos abaixo:

Objetiva – Conhecimentos Gerais

Língua Portuguesa

Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático

Noções de Informática

Direito Constitucional

Direito Administrativo



Objetiva – Conhecimentos Específicos



Código de Trânsito Brasileiro: Lei nº 9.503, de 1997, seu anexo e suas alterações até a data de publicação do edital.

Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), seus anexos e suas alterações até a data de publicação do edital.

Legislação estadual, seus anexos e suas alterações até a data de publicação do edital.

No caso da redação, o candidato deverá desenvolver texto dissertativo-argumentativo, mediante exposição e defesa de tese relacionada ao tema proposto, com argumentação técnica, pertinente, impessoal, coerente e fundamentada, podendo utilizar conceitos, dados, exemplos, relações lógicas e outros elementos argumentativos adequados ao desenvolvimento do tema.

Os candidatos aprovados deverão participar, obrigatoriamente, de Curso de Formação Profissional (CFP), que corresponde ao curso de capacitação previsto no parágrafo único do art. 18 da Lei Complementar estadual nº 1.195, de 2013. O CFP terá duração máxima de 3 meses e será realizado após a contratação, na forma, condições, carga horária, conteúdo programático e demais critérios estabelecidos em ato do presidente do Detran-SP.

A homologação do resultado final do concurso público está prevista para 20 de janeiro de 2027.

O candidato deverá acompanhar as publicações, os editais, os comunicados e as demais informações referentes ao Concurso Público nos endereços eletrônicos www.avalia.org.br , www.detran.sp.gov.br/concurso , www.concursopublico.sp.gov.br e no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

Convocação e local de trabalho

Na convocação para admissão, o Detran-SP divulgará a relação das unidades com vagas disponíveis para lotação, deixando para os candidatos a escolha da unidade, observada rigorosamente a ordem de classificação final no concurso público. A escolha será realizada entre as unidades que possuam vaga disponível no momento em que o candidato, segundo sua ordem de classificação, for chamado a se manifestar.

O candidato não terá direito à escolha de unidade cuja vaga já tenha sido preenchida por candidato mais bem classificado ou que não esteja disponibilizada pelo Detran-SP no respectivo procedimento de escolha.

O concurso público terá prazo de validade de 2 anos, contado da data de publicação da homologação do resultado final, e poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério do Detran-SP. A convocação dos candidatos integrantes do cadastro de reserva dependerá de prévia autorização governamental específica, da existência de vaga, da conveniência administrativa, da disponibilidade orçamentária e da necessidade do Detran-SP, observadas a ordem de classificação e o prazo de validade do concurso público.

A convocação será realizada por meio do endereço eletrônico informado pelo candidato no formulário de inscrição e publicada nos endereços eletrônicos www.detran.sp.gov.br/concurso , www.concursopublico.sp.gov.br e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, sendo de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento dos editais de convocação que serão publicados.