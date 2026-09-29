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Museu da Imagem e do Som abre inscrições nesta quarta (30) para o projeto ‘São Paulo em Curtas 2026 – MIS em Cena’

Concurso cultural do Museu da Imagem e do Som abre portas para novos talentos do cinema paulistano periférico

29/09/2026 07h42
Por: Redação Fonte: Secom SP
As inscrições, gratuitas, acontecem a partir do dia 30 de setembro Foto: Divulgação/Governo de SP
As inscrições, gratuitas, acontecem a partir do dia 30 de setembro Foto: Divulgação/Governo de SP

O Museu da Imagem e do Som (MIS) abre inscrições para o projeto “São Paulo em Curtas 2026”, 6ª edição do programa MIS em Cena. A iniciativa selecionará 12 obras em curta-metragem criadas fora do centro expandido da capital, ampliando a visibilidade de artistas locais e destacando a potência criativa dessas regiões.

As inscrições, gratuitas, começam nesta quarta-feira (30) no site: www.mis-sp.org.br . As obras selecionadas terão exibição inédita no Auditório MIS, ainda este ano, com entrada gratuita, oferecendo ao público a oportunidade de conhecer produções inéditas e de qualidade.

LEIA TAMBÉM: Confira os destaques culturais da semana no estado de São Paulo

Sobre o MIS em Cena

Mais do que revelar novos talentos, o projeto São Paulo em Curtas reforça a cultura como instrumento de transformação social, convidando o público a reconhecer e se conectar com múltiplas formas de expressão que emergem da diversidade urbana da cidade de São Paulo. Dúvidas sobre o programa devem ser enviadas para o e-mail: [email protected] .

A programação é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, do Ministério da Cultura e do Museu da Imagem e do Som, por meio da Lei de Incentivo à Cultura, ProAC e Promac.

Serviço

Convocatória | São Paulo em Curtas – MIS em Cena 2026
Regulamento e Inscrições: a partir de 30/09, no site www.mis-sp.org.br

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