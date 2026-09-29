Terça, 29 de Setembro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
28°

Tempo nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,23

Euro

R$ 5,91

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
SociedadeLGPD na Folha PJ exige rigor das empresas em dados e acessosCidadesInclusão profissional ganha espaço no Feirão de Empregos com orientação para trabalhadores e empresasCidadesCrianças recebem atendimento especializado em neuropediatria no CEMSociedadePortal IRIS revela avanços e desafios na segurança viáriaCidadesPrefeitura retoma passeio de trem na Madeira-Mamoré neste sábado (3)
Entretenimento Entretenimento

ProductLife Group conclui sua transformação em um grupo único e unificado com um conjunto completo de recursos humanos e digitais em ciências da vida

A consolidação de 26 empresas, adquiridas ao longo de seis anos, em uma identidade — agora expressa por meio de uma nova marca: PLG | Advanced Intelligence for Life Sciences

29/09/2026 08h03
Por: Redação Fonte: Agência Dino

PARIS, Sept. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- O ProductLife Group (PLG) conclui hoje uma transformação de vários anos, unindo as 26 empresas adquiridas ao longo de seis anos em um único grupo com um conjunto completo de recursos digitais e humanos de ciências da vida.

A integração total do Grupo deve ser finalizada até o final de 2027.

Essa transformação também reflete uma evolução na forma como o PLG funciona: combinando profundo conhecimento humano com automação inteligente. Todas as recomendações são de propriedade de um expert sênior em ciências da vida — nunca substituídas pela tecnologia, apenas aceleradas por ela.

Isso é sustentado por uma visão e missão claras: ser a principal empresa global de Inteligência Avançada em ciências da vida, combinando a melhor experiência humana com a automação inteligente para ajudar os clientes a levar novos medicamentos aos pacientes, curar doenças e melhorar vidas. Na prática, ajudando os inovadores em ciências da vida a proporcionar novas terapias para os pacientes por meio de profunda experiência humana, automação inteligente e responsabilidade de experts seniores.

Para cumprir esta missão e atender a toda a gama de necessidades dos clientes, o PLG está estruturado em torno de quatro Unidades de Negócios conectadas, cada uma com um centro de especialização:

  • Desenvolvimento e Engenharia de Produtos (da molécula à fabricação, integrando desenvolvimento pré-clínico, clínico, CMC e regulatório com engenharia de categoria internacional);
  • Acesso ao Mercado e ao Paciente (acesso ao mercado, HTA e preços, economia da saúde e evidências centradas no paciente, acelerando o acesso sustentável);
  • Conformidade do Produto (assuntos regulatórios, segurança e vigilância e garantia de qualidade, mantendo os produtos em conformidade e prontos para auditoria durante todo o seu ciclo de vida);
  • Digital e Inovação (transformação digital agnóstica em tecnologia e soluções habilitadas por IA conectando P&D, qualidade, fabricação e comercial).

A maioria dos compromissos com clientes abrange mais de uma Unidade de Negócios — através de um parceiro responsável e não quatro fornecedores separados.

"Quando entrei na PLG no início deste ano, encontrei uma organização que já havia se tornado algo raro neste setor: um grupo com um conjunto genuinamente completo de recursos em ciências da vida", disse o Dr. James Burt, CEO do ProductLife Group. "O lançamento de hoje dá um nome ao que isso significa para os nossos clientes — experiência humana e automação inteligente trabalhando em conjunto, com um expert sênior responsável por todas as decisões. Essa combinação, Humana e Artificial, é o que um parceiro completo de ciências da vida deve ser agora."

O novo logotipo dá a essa missão uma forma visual: seu símbolo retrata uma força unificada se unindo, avançando para cima e para frente — a mesma energia coletiva que agora conecta as quatro Unidades de Negócios do PLG em um parceiro responsável.

Com essa nova identidade, o PLG confirma sua posição como um parceiro verdadeiramente global: mais de 2.000 clientes atendidos em ciências da vida, entregues por 1.750 experts de 60 nacionalidades, com operações próprias do PLG em mais de 50 países e alcançando mais de 150 países com a sua rede de parceiros.

A nova marca e um site corporativo redesenhado entram em vigor hoje em plglifesciences.com.

Sobre o ProductLife Group

O PLG é um provedor global de serviços de ciências da vida que combina a profunda experiência humana com a automação inteligente para ajudar os clientes a oferecer novos medicamentos e terapias para os pacientes, de forma mais rápida e segura.

Operando em todo o ciclo de vida do produto — desenvolvimento e engenharia, conformidade, acesso ao mercado e ao paciente, e inovação digital — o PLG apoia os clientes desde o desenvolvimento inicial até a comercialização e além, com uma equipe dedicada de experts em mais de 50 países.

O PLG é apoiado por investidores de private equity 21 Invest e Oakley Capital e cresceu por meio de uma estratégia comprar e construir que já abrangeu 26 aquisições até o momento.

Contato com a Mídia:
Annalisa Merola, Diretora de Comunicação Corporativa – ProductLife Group
[email protected]
+39 347 3731904

Fotos deste comunicado disponíveis em:
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c79fe5b0-b06d-4e37-b5c0-2e0bf31b27dc
http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/80de2eee-1c11-4bba-b35f-bf6bc1befcca

Primary Logo

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001275190)
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Entretenimento 52% dos viajantes a negócios priorizam a segurança quando as empresas fornecem sua conexão, de acordo com a Holafly for Business
Entretenimento Mostra inédita reúne 100 obras brasileiras e chinesas em SP
Entretenimento Realme e Fluxo W7M anunciam parceria no gaming
Entretenimento Mostra no Cine Brasília retrata mestres de Pirenópolis
Entretenimento Tecnologias da TV fazem diferença em cada tipo de conteúdo
Entretenimento RobotPlusPlus Impulsiona a Manutenção Industrial com a Série HighMate Apresentada na SMM 2026
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
28°
Tempo nublado

Mín. 22° Máx. 38°

31° Sensação
1.03 km/h Vento
74% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (30/09)

Mín. 22° Máx. 40°

Chuva
Quinta (01/10)

Mín. 22° Máx. 28°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 3 dias atrás Bruno Scheid é a primeira escolha para o Senado e chega a 47,1% no voto consolidado, aponta Veritá Candidato do PL lidera o primeiro voto com 38,5% dos válidos e aparece entre os dois nomes mais citados pelos eleitores de Rondônia
2
Política - Há 4 dias atrás Hildon promete colocar Rondônia entre os principais destinos turísticos da Amazônia
3
Política - Há 4 dias atrás Gestão do Hospital de Guajará-Mirim manifesta preocupação com edital do governo que reduz em 82,7% a meta de cirurgias ortopédicas na unidade
4
Política - Há 6 dias atrás Bruno Scheid lidera “Fora Moraes” com Nikolas Ferreira e se firma como principal nome da direita em Rondônia
5
Política - Há 4 dias atrás Vale do Paraíso reforça apoio à caminhada de Laerte Gomes
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias