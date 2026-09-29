Terça, 29 de Setembro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
28°

Tempo nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,23

Euro

R$ 5,92

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
SociedadeLGPD na Folha PJ exige rigor das empresas em dados e acessosGeralAntes de 5 de outubro: o que ainda pode mudar no credenciamento da vistoria veicular em RondôniaCidadesInclusão profissional ganha espaço no Feirão de Empregos com orientação para trabalhadores e empresasCidadesCrianças recebem atendimento especializado em neuropediatria no CEMSociedadePortal IRIS revela avanços e desafios na segurança viária
Dólar comercial R$ 5,23 +0,12%
Euro R$ 5,92 -0,27%
Bitcoin R$ 460.509,43 -0,42%
Bovespa 182.766,36 pontos -0.12%
Economia Economia

IGP-M volta a subir em setembro e acumula alta de 3,34% em 12 meses

Alta foi puxada por índice que mede variação do atacado

29/09/2026 08h58
Por: Redação Fonte: Agência Brasil
© EBC/Arquivo
© EBC/Arquivo

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) registrou inflação de 1,57% em setembro deste ano. No mês anterior, o indicador havia tido deflação (queda de preços) de 0,22%.

Com os dados divulgados nesta terça-feira (29) pela Fundação Getulio Vargas (FGV), o IGP-M acumula inflação de 3,45% neste ano e de 3,34% em 12 meses. Em setembro de 2025, o IGP-M havia registrado taxas de 0,42% no mês e de 2,82% em 12 meses.

A alta em setembro foi puxada pelo Índice de Preços ao Produtor Amplo (IPA), que mede a variação do atacado, e que passou de uma deflação de 0,34% em agosto para uma inflação de 2,08% em setembro.

O Índice de Preços ao Consumidor (IPC), que mede o varejo, passou de uma deflação de 0,41% em agosto para uma alta de preços de 0,50% em setembro.

O terceiro subíndice que compõe o IGP-M, o Instituto Nacional de Custo da Construção (INCC), teve, em setembro, inflação mais moderada (0,25%) do que em agosto (0,41%).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Economia Petrobras fecha acordo para comprar gás dos EUA por mais de 20 anos
Economia Governo Central registra déficit de R$ 13,6 bilhões em agosto
Economia Donos de propriedades rurais tem até esta quarta para declarar ITR
Economia Juros para famílias sobem em agosto e inadimplência chega a 6%
Economia Taxa de desemprego cai para 5,3%, a menor para o trimestre até agosto
Economia Dissídio de greve da Caixa será julgado nesta terça-feira
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
28°
Tempo nublado

Mín. 22° Máx. 38°

31° Sensação
1.03 km/h Vento
74% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (30/09)

Mín. 22° Máx. 40°

Chuva
Quinta (01/10)

Mín. 22° Máx. 28°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 3 dias atrás Bruno Scheid é a primeira escolha para o Senado e chega a 47,1% no voto consolidado, aponta Veritá Candidato do PL lidera o primeiro voto com 38,5% dos válidos e aparece entre os dois nomes mais citados pelos eleitores de Rondônia
2
Política - Há 4 dias atrás Hildon promete colocar Rondônia entre os principais destinos turísticos da Amazônia
3
Política - Há 4 dias atrás Gestão do Hospital de Guajará-Mirim manifesta preocupação com edital do governo que reduz em 82,7% a meta de cirurgias ortopédicas na unidade
4
Política - Há 6 dias atrás Bruno Scheid lidera “Fora Moraes” com Nikolas Ferreira e se firma como principal nome da direita em Rondônia
5
Política - Há 4 dias atrás Vale do Paraíso reforça apoio à caminhada de Laerte Gomes
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias