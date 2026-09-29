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Prefeitura inaugura Hospital Municipal em Porto Velho

O corte da fita de inauguração do Hospital Municipal Universitário marcou uma manhã histórica para Porto Velho nesta terça-feira (29). Após 112 ano...

29/09/2026 13h11
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

O corte da fita de inauguração do Hospital Municipal Universitário marcou uma manhã histórica para Porto Velho nesta terça-feira (29). Após 112 anos de espera, a capital de Rondônia passa a contar oficialmente com uma unidade hospitalar que funcionará sob gestão universitária, ampliando o acesso da população aos serviços de saúde pública.

Léo Moraes destacou que o hospital ajudará a reduzir filas e desafogar a rede estadual de saúde

Com 150 atendimentos registrados nos dois primeiros dias de funcionamento, o Hospital Municipal já está operando em três especialidades: oftalmologia, ortopedia e cardiologia.

Durante a inauguração, a reportagem conversou com a jovem Jenifer de Lima, de 17 anos, que depende do Sistema Único de Saúde (SUS) para dar continuidade ao tratamento oftalmológico. Ela destacou a qualidade do atendimento recebido e elogiou a entrega da unidade.

Jenifer de Lima ressaltou a qualidade do atendimento oftalmológico recebido e elogiou a nova unidade de saúde

“Geralmente a gente espera de até quatro meses para essas consultas, mas dessa vez recebemos a ligação com o agendamento desse atendimento que foi muito bom. Esse hospital é uma benção para o povo de Porto Velho”, disse Francinéia Munhoz.

De acordo com a Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), a previsão é de que o Hospital Municipal Universitário realize mais de 20 mil atendimentos ainda neste ano, entre consultas e outros procedimentos, ampliando a assistência à população e contribuindo para reduzir a demanda reprimida na rede pública de saúde.

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Texto: João Paulo Prudêncio

Fotos: Erisson Soares

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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