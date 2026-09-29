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Inclusão profissional ganha espaço no Feirão de Empregos com orientação para trabalhadores e empresas

Consultoria orientou empresas na contratação e na melhoria da acessibilidade para profissionais com deficiênciaOutro destaque da participação da S...

29/09/2026 13h33
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Iniciativa aproximou trabalhadores e empregadores, ampliando o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho
Iniciativa aproximou trabalhadores e empregadores, ampliando o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho

Consultoria orientou empresas na contratação e na melhoria da acessibilidade para profissionais com deficiência

Outro destaque da participação da Semias foi a divulgação do Programa Empresa Amiga da Inclusão, iniciativa que busca ampliar o acesso das pessoas com deficiência a produtos e serviços acessíveis.

Por meio do programa, empresas parceiras podem oferecer cortesias, descontos e condições diferenciadas de pagamento, contribuindo para facilitar o acesso desse público a produtos e serviços e para fortalecer uma rede de estabelecimentos comprometidos com a inclusão.

A proposta também busca aproximar as empresas da comunidade e estimular a oferta de benefícios e condições diferenciadas, contribuindo para uma sociedade mais acessível e inclusiva.

Inclusão para além da contratação

A participação da Semias no Feirão de Empregos reforçou a atuação do município na promoção da autonomia, da cidadania, da acessibilidade e da inclusão das pessoas com deficiência, fortalecendo a articulação entre trabalhadores, empresas e políticas públicas.

Walter Pinheiro destacou que a iniciativa busca promover inclusão efetiva no trabalho

O prefeito Léo Moraes destacou que a inclusão profissional deve estar associada à criação de oportunidades e à garantia de condições adequadas para o desenvolvimento das pessoas com deficiência. “A inclusão precisa acontecer de forma completa, com oportunidade de trabalho, acessibilidade e respeito. Estamos fortalecendo as políticas públicas para que as pessoas com deficiência tenham cada vez mais autonomia e possam ocupar os espaços que são seus por direito”.

“Mais do que encaminhar para uma vaga de emprego, a atuação busca contribuir para uma inclusão efetiva, que considere o acesso ao trabalho, a acessibilidade, a adaptação do ambiente profissional e também o acesso a produtos e serviços”, destacou o gerente de Equidade e Empregabilidade do Departamento de Acessibilidade, Inclusão e Desenvolvimento Humano (DAIDH) da Semias, Walter Pinheiro Rodrigues

A iniciativa reforça o compromisso da Semias com a construção de oportunidades e com o desenvolvimento de ações que promovam participação social, autonomia e inclusão das pessoas com deficiência.

Siga o canal oficial no WhatsApp e receba as principais informações diretamente no seu celular:

https://whatsapp.com/channel/0029VbCaSTO5q08TB4mYNM0o

Texto:Adaides Batista

Fotos:Semias

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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