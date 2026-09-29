Inclusão profissional ganha espaço no Feirão de Empregos com orientação para trabalhadores e empresas

Tempo nublado
Porto Velho, RO
Outro destaque da participação da Semias foi a divulgação do Programa Empresa Amiga da Inclusão, iniciativa que busca ampliar o acesso das pessoas com deficiência a produtos e serviços acessíveis.
Por meio do programa, empresas parceiras podem oferecer cortesias, descontos e condições diferenciadas de pagamento, contribuindo para facilitar o acesso desse público a produtos e serviços e para fortalecer uma rede de estabelecimentos comprometidos com a inclusão.
A proposta também busca aproximar as empresas da comunidade e estimular a oferta de benefícios e condições diferenciadas, contribuindo para uma sociedade mais acessível e inclusiva.
Inclusão para além da contratação
A participação da Semias no Feirão de Empregos reforçou a atuação do município na promoção da autonomia, da cidadania, da acessibilidade e da inclusão das pessoas com deficiência, fortalecendo a articulação entre trabalhadores, empresas e políticas públicas.
O prefeito Léo Moraes destacou que a inclusão profissional deve estar associada à criação de oportunidades e à garantia de condições adequadas para o desenvolvimento das pessoas com deficiência. “A inclusão precisa acontecer de forma completa, com oportunidade de trabalho, acessibilidade e respeito. Estamos fortalecendo as políticas públicas para que as pessoas com deficiência tenham cada vez mais autonomia e possam ocupar os espaços que são seus por direito”.
“Mais do que encaminhar para uma vaga de emprego, a atuação busca contribuir para uma inclusão efetiva, que considere o acesso ao trabalho, a acessibilidade, a adaptação do ambiente profissional e também o acesso a produtos e serviços”, destacou o gerente de Equidade e Empregabilidade do Departamento de Acessibilidade, Inclusão e Desenvolvimento Humano (DAIDH) da Semias, Walter Pinheiro Rodrigues
A iniciativa reforça o compromisso da Semias com a construção de oportunidades e com o desenvolvimento de ações que promovam participação social, autonomia e inclusão das pessoas com deficiência.
Siga o canal oficial no WhatsApp e receba as principais informações diretamente no seu celular:
https://whatsapp.com/channel/0029VbCaSTO5q08TB4mYNM0o
Texto:Adaides Batista
Fotos:Semias
Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)
Mín. 22° Máx. 38°
Mín. 22° Máx. 40°Chuva
Mín. 22° Máx. 28°Chuvas esparsas