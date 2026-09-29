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Crianças recebem atendimento especializado em neuropediatria no CEM

Durante cerca de um ano, Joquebede Sales aguardou a chegada de uma consulta especializada para a filha Ayla Sales, de 5 anos. Moradora do bairro Sã...

29/09/2026 13h33
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO
Foto: Reprodução/Prefeitura de Porto Velho - RO

Durante cerca de um ano, Joquebede Sales aguardou a chegada de uma consulta especializada para a filha Ayla Sales, de 5 anos. Moradora do bairro São Sebastião I e trabalhadora autônoma, ela acompanhava a fila da regulação enquanto esperava pelo atendimento da criança.

Joquebede Sales aguardou um ano por uma consulta especializada para a filha Ayla

Neste sábado (26), a espera deu lugar ao alívio. Ayla esteve entre as 40 crianças atendidas no Centro de Especialidades Médicas (CEM), durante mais uma ação da saúde municipal voltada, desta vez, exclusivamente à neuropediatria.

A secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), Mariana Prado, explicou que a organização específica para esse público foi pensada justamente pelas características do atendimento.

“Temos recebido principalmente crianças com autismo, mas também chegam pacientes com epilepsia, neuropatias e outros problemas neurológicos que precisam da mesma atenção. Quando conseguimos aumentar o número de consultas e facilitar esse acesso, aproximamos o atendimento especializado da população e ajudamos famílias que precisam desse acompanhamento”.

Para o prefeito Léo Moraes, cada atendimento representa também uma resposta para famílias que convivem com a expectativa de conseguir acompanhamento especializado para os filhos.

“Por trás de cada criança que chega ao CEM existe uma família esperando por respostas e querendo cuidar melhor do seu filho. Nosso trabalho é avançar na fila e aproximar o atendimento especializado de quem precisa, sempre com cuidado e respeito às necessidades dessas crianças e das famílias”.

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Texto:Jhon Silva

Fotos:Erisson Soares

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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