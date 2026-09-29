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Prefeitura retoma passeio de trem na Madeira-Mamoré neste sábado (3)

Considerado por décadas como um feito impossível por conta do abandono registrado ao longo do tempo, o retorno do passeio de vagão sob os trilhos d...

29/09/2026 13h11
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Primeiro embarque será no sábado (3), às 15h, marcando a retomada de um importante capítulo da história de Porto Velho
Primeiro embarque será no sábado (3), às 15h, marcando a retomada de um importante capítulo da história de Porto Velho

Considerado por décadas como um feito impossível por conta do abandono registrado ao longo do tempo, o retorno do passeio de vagão sob os trilhos da lendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré até a Igreja de Santo Antônio será um dos presentes à população porto-velhense em comemoração aos 112 anos da cidade.

O primeiro embarque acontece no próximo sábado (3), a partir das 15h. Esse passeio inicial será marcado pela emoção da retomada de uma parte maltratada da história do nosso povo e que agora volta a ter o seu devido protagonismo.

De acordo com o prefeito Léo Moraes, o propósito dessa iniciativa é proporcionar uma experiência que faz parte da história de Porto Velho, garantindo um futuro de valorização de tudo que fez parte da construção da capital de Rondônia.

Para o secretário adjunto de Turismo, Alekis Palitot, esse é um momento que todos os apaixonados pela história da Madeira Mamoré tanto sonhavam.

“Teremos a oportunidade de mostrarmos Porto Velho de uma maneira que a atual geração ainda não teve a oportunidade conhecer. Isso assegura a valorização da nossa história para as próximas gerações de porto-velhenses”, disse Alekis Palitot.

Vale destacar que, após o embarque inicial, o passeio pelos trilhos da EFMM em um vagão puxado pela Locomotiva 18 será realizado todos os sábados, com 18 embarques e desembarques.

As vagas são limitadas e disponibilizadas pelo App PVH+ . Não perca essa oportunidade de viver a sua história!

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Texto:João Paulo Prudêncio

Foto:Arquivo / Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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