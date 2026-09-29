Prefeitura retoma passeio de trem na Madeira-Mamoré neste sábado (3)

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Porto Velho, RO
Considerado por décadas como um feito impossível por conta do abandono registrado ao longo do tempo, o retorno do passeio de vagão sob os trilhos da lendária Estrada de Ferro Madeira-Mamoré até a Igreja de Santo Antônio será um dos presentes à população porto-velhense em comemoração aos 112 anos da cidade.
O primeiro embarque acontece no próximo sábado (3), a partir das 15h. Esse passeio inicial será marcado pela emoção da retomada de uma parte maltratada da história do nosso povo e que agora volta a ter o seu devido protagonismo.
De acordo com o prefeito Léo Moraes, o propósito dessa iniciativa é proporcionar uma experiência que faz parte da história de Porto Velho, garantindo um futuro de valorização de tudo que fez parte da construção da capital de Rondônia.
Para o secretário adjunto de Turismo, Alekis Palitot, esse é um momento que todos os apaixonados pela história da Madeira Mamoré tanto sonhavam.
“Teremos a oportunidade de mostrarmos Porto Velho de uma maneira que a atual geração ainda não teve a oportunidade conhecer. Isso assegura a valorização da nossa história para as próximas gerações de porto-velhenses”, disse Alekis Palitot.
Vale destacar que, após o embarque inicial, o passeio pelos trilhos da EFMM em um vagão puxado pela Locomotiva 18 será realizado todos os sábados, com 18 embarques e desembarques.
As vagas são limitadas e disponibilizadas pelo App PVH+ . Não perca essa oportunidade de viver a sua história!
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Texto:João Paulo Prudêncio
Foto:Arquivo / Secom
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