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Prefeitura disponibiliza ponto para descarte de resíduos eletrônicos

Iniciativa amplia as opções para o descarte correto de eletroeletrônicos, evitando impactos ambientais e permitindo o reaproveitamento de materiai...

29/09/2026 13h00
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Iniciativa amplia as opções para o descarte correto de eletroeletrônicos, evitando impactos ambientais e permitindo o reaproveitamento de materiais
Iniciativa amplia as opções para o descarte correto de eletroeletrônicos, evitando impactos ambientais e permitindo o reaproveitamento de materiais

Iniciativa amplia as opções para o descarte correto de eletroeletrônicos, evitando impactos ambientais e permitindo o reaproveitamento de materiais

Computadores, notebooks, celulares, impressoras, periféricos, televisores, monitores, cabos, carregadores e equipamentos de informática em geral podem ser descartados em um ponto de coleta de resíduos eletrônicos disponível na sede da Secretaria Executiva de Serviços Básicos (Sesb), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seinfra). O ponto funciona na rua Aparício Moraes, nº 3186, de segunda a sexta-feira, das 7h às 14h, e está disponível para o recebimento de materiais da população.

A iniciativa amplia as opções para quem possui equipamentos eletroeletrônicos sem uso e não sabe onde fazer o descarte. Equipamentos eletroeletrônicos não devem ser colocados junto ao lixo comum nem abandonados em ruas, terrenos ou outros espaços públicos. Esses produtos podem conter componentes e substâncias que, quando descartados de forma inadequada, podem causar impactos ao solo e à água. Além disso, a destinação correta permite a separação de peças e componentes que ainda podem ser reaproveitados ou encaminhados para reciclagem.

Pilhas e baterias devem ser descartadas em pontos específicos; em Porto Velho, o sistema Recicla Pilhas reúne 22 locais de coleta

Pilhas e baterias também fazem parte dos resíduos eletroeletrônicos, porém não são recebidas neste ponto de coleta da Sesb. Por conterem materiais que exigem tratamento e destinação específicos, incluindo substâncias e metais potencialmente perigosos, esses itens devem ser entregues em pontos próprios de recebimento. Em Porto Velho, a população pode consultar os locais disponíveis para esse descarte por meio do sistema Recicla Pilhas, que reúne os endereços dos pontos de coleta existentes no município. O sistema consultado atualmente apresenta 22 pontos em Porto Velho. Consultar pontos de descarte de pilhas e baterias em Porto Velho

Para o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, o ponto de coleta facilita o descarte para quem tem esse tipo de equipamento guardado em casa.

Para o prefeito Léo Moraes, a iniciativa amplia as alternativas de descarte adequado e contribui para uma cidade mais limpa e sustentável. “Estamos criando mais uma opção para que a população possa dar a destinação correta aos equipamentos que não usa mais. Quando o descarte é feito de forma adequada, protegemos o meio ambiente, evitamos resíduos nas ruas e ainda contribuímos para que materiais sejam reaproveitados e gerem oportunidades para os catadores”.

Os resíduos recebidos pela Prefeitura serão destinados à Cooperativa de Catadores Catanorte. Recentemente, integrantes da cooperativa passaram por capacitação voltada ao recebimento, separação e aproveitamento de resíduos eletroeletrônicos. A capacitação foi realizada por meio do projeto ReciclaON, desenvolvido pelo Instituto GEA – Ética e Meio Ambiente, fruto de articulação e parceria com a prefeitura. Após essa etapa, a cooperativa passou a contar com um espaço para receber e separar esse tipo de material. Parte dos componentes pode ser reaproveitada ou comercializada, o que também abre uma possibilidade de geração de renda para os catadores.

Texto:Renata Beccária

Fotos:Renata Beccária

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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