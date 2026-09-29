Terça, 29 de Setembro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
28°

Tempo nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,23

Euro

R$ 5,92

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
SociedadeLGPD na Folha PJ exige rigor das empresas em dados e acessosGeralAntes de 5 de outubro: o que ainda pode mudar no credenciamento da vistoria veicular em RondôniaCidadesInclusão profissional ganha espaço no Feirão de Empregos com orientação para trabalhadores e empresasCidadesCrianças recebem atendimento especializado em neuropediatria no CEMSociedadePortal IRIS revela avanços e desafios na segurança viária
Cidades Porto Velho - RO

Prefeitura orienta população sobre como solicitar fraldas descartáveis em Porto Velho

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), orienta a população sobre o passo a passo para a solicitação de fr...

29/09/2026 12h38
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Pedido deve ser feito presencialmente na Divisão de Serviço Social da Semusa, com a documentação necessária
Pedido deve ser feito presencialmente na Divisão de Serviço Social da Semusa, com a documentação necessária

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), orienta a população sobre o passo a passo para a solicitação de fraldas descartáveis para pacientes que necessitam do insumo de forma contínua. O benefício é destinado a moradores do município que possuem doenças crônicas degenerativas, incapacidade funcional ou patologias que exigem cuidados especiais.

Para dar entrada no pedido, o requerente ou seu responsável legal deve comparecer exclusivamente de forma presencial na Divisão de Serviço Social da Semusa, munido da documentação necessária.

O prefeito Léo Moraes destacou o compromisso de garantir assistência às famílias em situação de vulnerabilidade.

Residência:Possuir residência fixa comprovada no município de Porto Velho.

  • Condição de saúde:Apresentar doença crônica degenerativa, incapacidade funcional ou patologia que demande cuidados especiais.
  • Critério de renda:Renda per capita familiar de até meio salário mínimo (1/2) ou renda familiar total de até dois salários mínimos.

    • A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destacou a ampliação do horário de atendimento pensando no bem-estar dos cidadãos.

  • Cartão do SUS do paciente;
  • Comprovante de residência atualizado em Porto Velho;
  • Comprovante de renda atualizado do paciente e dos demais membros da residência;
  • Caso não possua renda:Apresentar declaração de que não possui renda, acompanhada de cópia da página da foto (frente e verso) e do último contrato de trabalho na Carteira de Trabalho de todos que residem na casa;
  • Folha Resumo atualizada do Cadastro Único (CadÚnico).

    • 2. Laudo Médico:

    • Laudo médico original e atualizado, elaborado por médico da rede pública de saúde, contendo o código da doença (CID) e a especificação do tamanho da fralda necessária.

    3. Documentos do Responsável (caso o paciente não possa comparecer):

    • RG, CPF e comprovante de residência atualizado do responsável legal.

    Onde realizar o cadastro:

    • Atendimento:Exclusivamente presencial na Divisão de Serviço Social da Semusa
    • Endereço: Av. Campos Sales, nº 2283 , Bairro Centro (Sede da Semusa, 1º andar)
    • Horário:Das 7h às 18h (sem pausa para almoço, de segunda a sexta-feira)
    • Dúvidas e informações:(69) 98473-6834 (WhatsApp)

    Siga o canal oficial no WhatsApp e receba as principais informações diretamente no seu celular:

    https://whatsapp.com/channel/0029VbCaSTO5q08TB4mYNM0o

    Texto:Taiana Mendonça

    Fotos:Eduardo Freitas

    Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

    * O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
    Veja também
    Porto Velho - RO Inclusão profissional ganha espaço no Feirão de Empregos com orientação para trabalhadores e empresas
    Porto Velho - RO Crianças recebem atendimento especializado em neuropediatria no CEM
    Porto Velho - RO Prefeitura retoma passeio de trem na Madeira-Mamoré neste sábado (3)
    Porto Velho - RO Prefeitura inaugura Hospital Municipal em Porto Velho
    Porto Velho - RO Feirão do Emprego reúne aproximadamente 2 mil pessoas e pode resultar em mais de 400 contratações
    Porto Velho - RO Prefeitura disponibiliza ponto para descarte de resíduos eletrônicos
    Porto Velho, RO
    Atualizado às 13h01
    28°
    Tempo nublado

    Mín. 22° Máx. 38°

    31° Sensação
    1.03 km/h Vento
    74% Umidade do ar
    0% (0mm) Chance de chuva
    Amanhã (30/09)

    Mín. 22° Máx. 40°

    Chuva
    Quinta (01/10)

    Mín. 22° Máx. 28°

    Chuvas esparsas
    DENGUE
    Mais lidas
    1
    Política - Há 3 dias atrás Bruno Scheid é a primeira escolha para o Senado e chega a 47,1% no voto consolidado, aponta Veritá Candidato do PL lidera o primeiro voto com 38,5% dos válidos e aparece entre os dois nomes mais citados pelos eleitores de Rondônia
    2
    Política - Há 4 dias atrás Hildon promete colocar Rondônia entre os principais destinos turísticos da Amazônia
    3
    Política - Há 4 dias atrás Gestão do Hospital de Guajará-Mirim manifesta preocupação com edital do governo que reduz em 82,7% a meta de cirurgias ortopédicas na unidade
    4
    Política - Há 6 dias atrás Bruno Scheid lidera “Fora Moraes” com Nikolas Ferreira e se firma como principal nome da direita em Rondônia
    5
    Política - Há 4 dias atrás Vale do Paraíso reforça apoio à caminhada de Laerte Gomes
    O MELHOR DE PVH
    DOE SANGUE
    MAUS TRATOS ANIMAIS
    Editorias
    Links
    Páginas
    © Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
    Ele1 - Criar site de notícias