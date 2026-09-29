Prefeitura orienta população sobre como solicitar fraldas descartáveis em Porto Velho

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Porto Velho, RO
A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), orienta a população sobre o passo a passo para a solicitação de fraldas descartáveis para pacientes que necessitam do insumo de forma contínua. O benefício é destinado a moradores do município que possuem doenças crônicas degenerativas, incapacidade funcional ou patologias que exigem cuidados especiais.
Para dar entrada no pedido, o requerente ou seu responsável legal deve comparecer exclusivamente de forma presencial na Divisão de Serviço Social da Semusa, munido da documentação necessária.
O prefeito Léo Moraes destacou o compromisso de garantir assistência às famílias em situação de vulnerabilidade.
Residência:Possuir residência fixa comprovada no município de Porto Velho.
A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destacou a ampliação do horário de atendimento pensando no bem-estar dos cidadãos.
2. Laudo Médico:
3. Documentos do Responsável (caso o paciente não possa comparecer):
Onde realizar o cadastro:
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Texto:Taiana Mendonça
Fotos:Eduardo Freitas
Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)
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