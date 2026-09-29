Prefeitura orienta população sobre como solicitar fraldas descartáveis em Porto Velho

Pedido deve ser feito presencialmente na Divisão de Serviço Social da Semusa, com a documentação necessária

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), orienta a população sobre o passo a passo para a solicitação de fraldas descartáveis para pacientes que necessitam do insumo de forma contínua. O benefício é destinado a moradores do município que possuem doenças crônicas degenerativas, incapacidade funcional ou patologias que exigem cuidados especiais.

Para dar entrada no pedido, o requerente ou seu responsável legal deve comparecer exclusivamente de forma presencial na Divisão de Serviço Social da Semusa, munido da documentação necessária.

O prefeito Léo Moraes destacou o compromisso de garantir assistência às famílias em situação de vulnerabilidade.

Residência:Possuir residência fixa comprovada no município de Porto Velho.

Condição de saúde:Apresentar doença crônica degenerativa, incapacidade funcional ou patologia que demande cuidados especiais.

Critério de renda:Renda per capita familiar de até meio salário mínimo (1/2) ou renda familiar total de até dois salários mínimos.

A secretária municipal de Saúde, Sandra Cardoso, destacou a ampliação do horário de atendimento pensando no bem-estar dos cidadãos.

Cartão do SUS do paciente;

Comprovante de residência atualizado em Porto Velho;

Comprovante de renda atualizado do paciente e dos demais membros da residência;

Caso não possua renda:Apresentar declaração de que não possui renda, acompanhada de cópia da página da foto (frente e verso) e do último contrato de trabalho na Carteira de Trabalho de todos que residem na casa;

Folha Resumo atualizada do Cadastro Único (CadÚnico).

2. Laudo Médico:

Laudo médico original e atualizado, elaborado por médico da rede pública de saúde, contendo o código da doença (CID) e a especificação do tamanho da fralda necessária.

3. Documentos do Responsável (caso o paciente não possa comparecer):

RG, CPF e comprovante de residência atualizado do responsável legal.

Onde realizar o cadastro:

Atendimento: Exclusivamente presencial na Divisão de Serviço Social da Semusa

Exclusivamente presencial na Divisão de Serviço Social da Semusa Endereço: Av. Campos Sales, nº 2283 , Bairro Centro (Sede da Semusa, 1º andar)

Av. Campos Sales, nº 2283 , Bairro Centro (Sede da Semusa, 1º andar) Horário: Das 7h às 18h (sem pausa para almoço, de segunda a sexta-feira)

Das 7h às 18h (sem pausa para almoço, de segunda a sexta-feira) Dúvidas e informações:(69) 98473-6834 (WhatsApp)

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Texto:Taiana Mendonça

Fotos:Eduardo Freitas

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)