Feirão do Emprego reúne aproximadamente 2 mil pessoas e pode resultar em mais de 400 contratações

Evento foi um importante espaço para aqueles que buscavam uma oportunidade de emprego

A segunda edição do Feirão do Emprego terminou com resultados que devem continuar aparecendo ao longo dos próximos dias. Realizado durante todo o último sábado (26), na Escola Padrão, o evento recebeu aproximadamente 2 mil pessoas, realizou mais de 8 mil entrevistas e aproximou trabalhadores de mais de 100 empresas.

Cerca de 50 participantes já saíram do Feirão contratados. O número, porém, representa apenas uma parte do resultado da iniciativa. Como muitas empresas ainda vão concluir seus processos seletivos ao longo desta semana, a expectativa é que mais de 400 contratações sejam realizadas a partir das entrevistas iniciadas durante o evento.

Promovido pela Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade (Semdec), o Feirão concentrou em um mesmo espaço candidatos, equipes de recursos humanos e empregadores de diferentes segmentos.

Raimundo Alencar ressaltou a importãncia da ação que fortalece a economia e a inclusão social

Para o diretor do Sine Municipal, Vinicius Hermes, os números mostram que o trabalho não terminou com o encerramento do evento. “Agora muitas empresas seguem avaliando os candidatos e concluindo seus processos seletivos. Nossa expectativa é que esse resultado avance e ultrapasse 400 contratações decorrentes do Feirão”.

O secretário municipal de Desenvolvimento da Cidade, Raimundo Alencar, avaliou que a participação das empresas e dos trabalhadores fortalece a estratégia de aproximar oferta e procura por mão de obra. “Reunimos cerca de 2 mil pessoas e mais de 100 empresas. Mais importante que os números é transformar essa aproximação em emprego e renda. Tivemos contratações no próprio sábado e teremos outras acontecendo ao longo desta semana”, afirmou.

Para o prefeito Léo Moraes, os resultados representam novas possibilidades para centenas de famílias. “O Feirão terminou, mas as oportunidades que nasceram ali continuam. Já tivemos trabalhadores contratados no mesmo dia e centenas ainda podem receber uma boa notícia nos próximos dias. É isso que queremos: aproximar quem precisa trabalhar de quem precisa contratar e transformar oportunidade em emprego e renda para as famílias”.

Léo Moraes destaca a importância de aproximar a população em eventos assim

A programação também ofereceu atividades culturais e orientações para quem buscava se preparar melhor para o mercado de trabalho.

A Banda da 17ª Brigada de Infantaria de Selva, o DJ Casimiro, a cantora Samela Pinto, em apresentação de voz e violão, e a Orquestra Villa-Lobos de Porto Velho fizeram parte das atrações.

O Instituto Rosas que Falam participou com a psicóloga e instrutora Rocilda Félix, abordando saúde mental no trabalho. A Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Rondônia (ALE-RO), com a instrutora Rúbia Luz, levou orientação vocacional e preparação para o mercado de trabalho.

A programação contou ainda com a participação da Confiança Psicologia e Saúde, em parceria com a Uninassau, com atividade voltada à preparação dos jovens para o mercado. A empresa VIP Net forneceu internet para o evento, inclusive internet aberta para todos os participantes do feirão.

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Texto:Jhon Silva

Fotos:Erisson Soares/ Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)