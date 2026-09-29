Terça, 29 de Setembro de 2026
(xx) xxxxx-xxxx
Facebook Twitter Instagram
WhatsApp (xx) xxxxx-xxxx
Últimas notícias
Editorias
Páginas
Fale conosco
28°

Tempo nublado

Porto Velho, RO

Dólar com.

R$ 5,23

Euro

R$ 5,92

  • Geral
  • Política
  • Saúde
  • Economia
  • Polícia
  • Cidades
  • Educação
  • Direitos Humanos
  • Capital
  • Câmara dos Deputados
Últimas notícias
SociedadeLGPD na Folha PJ exige rigor das empresas em dados e acessosGeralAntes de 5 de outubro: o que ainda pode mudar no credenciamento da vistoria veicular em RondôniaCidadesInclusão profissional ganha espaço no Feirão de Empregos com orientação para trabalhadores e empresasCidadesCrianças recebem atendimento especializado em neuropediatria no CEMSociedadePortal IRIS revela avanços e desafios na segurança viária
Entretenimento Entretenimento

52% dos viajantes a negócios priorizam a segurança quando as empresas fornecem sua conexão, de acordo com a Holafly for Business

29/09/2026 13h00
Por: Redação Fonte: Agência Dino

DUBLIN, Sept. 29, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quando um viajante a negócios chega a um novo país, uma das primeiras coisas a fazer é desligar o modo avião e entrar online: pode haver uma reunião urgente marcada, uma apresentação para acessar ou um cliente esperando por uma resposta. Quando não a empresa não fornece uma solução, o funcionário tem que descobrir a conexão por conta própria.

De acordo com o Relatório de Viagens de Verão e eSIM de 2026 da Holafly, 53,4% dos viajantes a negócios gerenciam seu próprio acesso à Internet quando viajam a trabalho. Isso pode significar depender do Wi-Fi do hotel ou do aeroporto, ativar o roaming ou encontrar outra maneira de se conectar quando chegam. Para as empresas, isso também significa que uma parte essencial da jornada digital do funcionário está fora do seu controle direto.

A pesquisa revela outro ponto: a segurança é a principal prioridade de conexão para 41,7% dos viajantes a negócios em geral, mas para quem a organização fornece os dados móveis, esse número sobe para 52%.

Esse dado é particularmente relevante porque a segurança está competindo com preocupações muito práticas quando os funcionários escolhem como permanecer conectados no exterior, desde custo e facilidade de uso até cobertura e disponibilidade dos dados. Mas quando a conexão vem da organização, a segurança passa para o topo da lista.

Para as empresas, isso significa que a maneira como as equipes se conectam pode ter uma função diferente, dependendo de quem é responsável pela segurança: o que de outra forma poderia ser visto como uma decisão de viagem individual passa a fazer parte da experiência do funcionário que a empresa pode controlar. Com isso, a segurança passa a ser, por si só, uma expectativa.

"Colocar os funcionários online muitas vezes é tratado como um detalhe prático das viagens de negócios, mas também faz parte do ambiente de segurança mais amplo da empresa", disse Alex Bryszkowski, VP de B2B e Parcerias da Holafly. "Quando uma empresa fornece a conexão, os funcionários não precisam tomar essa decisão sozinhos após a chegada. Isso proporciona uma maneira clara e aprovada pela empresa para o funcionário acessar a internet desde a sua chegada, além de proporciona à própria empresa mais controle sobre a experiência de viagem."

Para as equipes de TI e operações, isso proporciona conexões seguras para a configuração de viagens corporativas. Com a Holafly for Business, as organizações podem atribuir eSIMs internacionais aos funcionários antes da viagem, gerenciando seus planos centralmente no Holafly Business Center.

Uma conexão móvel fornecida pela empresa oferece aos funcionários uma maneira aprovada de ficar online sem tomar essa decisão nos últimos minutos antes de uma reunião, chamada do cliente ou trabalho importante.

Como as viagens de negócios internacionais continuam a depender do acesso imediato aos sistemas corporativos, a questão não é mais apenas se os funcionários sabem quais redes evitar. E sim se as empresas já decidiram qual conexão a ser usada.

Contato com a Mídia: [email protected]

Foto deste comunicado disponível em http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/df8cfe19-f9e6-4879-b64e-f006e42aa1d4

Primary Logo

GLOBENEWSWIRE (Distribution ID 1001275263)
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Veja também
Entretenimento ProductLife Group conclui sua transformação em um grupo único e unificado com um conjunto completo de recursos humanos e digitais em ciências da vida A consolidação de 26 empresas, adquiridas ao longo de seis anos, em uma identidade — agora expressa por meio de uma nova marca: PLG | Advanced Intelligence for Life Sciences
Entretenimento Mostra inédita reúne 100 obras brasileiras e chinesas em SP
Entretenimento Realme e Fluxo W7M anunciam parceria no gaming
Entretenimento Mostra no Cine Brasília retrata mestres de Pirenópolis
Entretenimento Tecnologias da TV fazem diferença em cada tipo de conteúdo
Entretenimento RobotPlusPlus Impulsiona a Manutenção Industrial com a Série HighMate Apresentada na SMM 2026
Porto Velho, RO
Atualizado às 13h01
28°
Tempo nublado

Mín. 22° Máx. 38°

31° Sensação
1.03 km/h Vento
74% Umidade do ar
0% (0mm) Chance de chuva
Amanhã (30/09)

Mín. 22° Máx. 40°

Chuva
Quinta (01/10)

Mín. 22° Máx. 28°

Chuvas esparsas
DENGUE
Mais lidas
1
Política - Há 3 dias atrás Bruno Scheid é a primeira escolha para o Senado e chega a 47,1% no voto consolidado, aponta Veritá Candidato do PL lidera o primeiro voto com 38,5% dos válidos e aparece entre os dois nomes mais citados pelos eleitores de Rondônia
2
Política - Há 4 dias atrás Hildon promete colocar Rondônia entre os principais destinos turísticos da Amazônia
3
Política - Há 4 dias atrás Gestão do Hospital de Guajará-Mirim manifesta preocupação com edital do governo que reduz em 82,7% a meta de cirurgias ortopédicas na unidade
4
Política - Há 6 dias atrás Bruno Scheid lidera “Fora Moraes” com Nikolas Ferreira e se firma como principal nome da direita em Rondônia
5
Política - Há 4 dias atrás Vale do Paraíso reforça apoio à caminhada de Laerte Gomes
O MELHOR DE PVH
DOE SANGUE
MAUS TRATOS ANIMAIS
Editorias
Links
Páginas
© Copyright 2026 - RONDÔNIA DIGITAL - Todos os direitos reservados
Ele1 - Criar site de notícias