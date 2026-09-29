Mutirão de limpeza iniciou nesta segunda-feira em novos pontos da cidade

O mutirão teve iníciou nesta segunda-feira (28) e seguirá durante o restante da semana, levando equipes para diferentes regiões da capital. Entre os locais atendidos estão a rua João Paulo I, rua Calama, rua Marcassita, Flor do Maracujá, Espaço Alternativo, Comunidade São Francisco e Praça Três Caixas d’Água.

As equipes atuam em serviços como roçagem, capina, limpeza e recolhimento de resíduos, contribuindo para manter os espaços públicos mais organizados, acessíveis e adequados para a população.

Para o prefeito de Porto Velho, Léo Moraes, a manutenção da cidade é um trabalho contínuo que precisa estar presente nos diferentes bairros e espaços públicos.

Segundo o secretário executivo de Serviços Básicos, Giovanni Marini, as ações seguem um cronograma de atendimento, mas também consideram as demandas identificadas pelas equipes e as solicitações encaminhadas pela população.

“Nosso trabalho é contínuo. As equipes seguem um cronograma de atendimento, mas também estamos atentos às demandas que chegam da população. A ideia é avançar pelos bairros e espaços públicos, garantindo que a limpeza aconteça de forma organizada e constante”, explicou o secretário.

Além de contribuir para a conservação dos espaços, o trabalho reforça a importância da participação da população na manutenção da limpeza. O cuidado com a cidade também passa pelo descarte correto dos resíduos e pela preservação dos locais que recebem os serviços públicos.

A Prefeitura segue com as frentes de trabalho ao longo da semana, ampliando o atendimento e levando os serviços de limpeza para diferentes pontos de Porto Velho.

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Texto: Letícia Regis

Foto: Arquivo

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)