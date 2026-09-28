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Transporte público será gratuito em Porto Velho nos dois turnos

Os eleitores de Porto Velho poderão votar de graça no transporte público durante os dois turnos das eleições de 2026. A tarifa será zerada das 5h à...

28/09/2026 16h29
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Gratuidade no transporte público valerá nos dias 4 e 25 de outubro, facilitando o deslocamento dos eleitores aos locais de votação
Gratuidade no transporte público valerá nos dias 4 e 25 de outubro, facilitando o deslocamento dos eleitores aos locais de votação

Os eleitores de Porto Velho poderão votar de graça no transporte público durante os dois turnos das eleições de 2026. A tarifa será zerada das 5h às 18h nos dias de votação, garantindo o deslocamento dos eleitores até os locais de votação sem custo com passagem.

A medida foi oficializada por meio do Decreto nº 22.500 , publicado no Diário Oficial dos Municípios de Rondônia nesta segunda-feira (28).

A gratuidade será válida no primeiro e no segundo turno, marcados para os dias 4 e 25 de outubro. A iniciativa tem como objetivo garantir o acesso dos eleitores aos locais de votação, evitando que o custo da passagem seja um obstáculo para o exercício do direito ao voto.

A Lei nº 2.898, de 16 de dezembro de 2021, permite que iniciativas que visem isentar tarifas do transporte coletivo sejam realizadas pelo Poder Executivo Municipal.

“Dessa maneira, o município de Porto Velho se mostra um agente fomentador do processo democrático, assegurando transporte público gratuito e de qualidade nos dias das votações”, disse o prefeito Léo Moraes.

O município irá realizar o ressarcimento às empresas concessionárias do serviço de transporte público, observando os meios permitidos pela legislação.

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Texto:João Paulo Prudêncio

Fotos:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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