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Prefeitura avança na elaboração da LOA 2027

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Semec), avança na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. O...

28/09/2026 14h06
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
O trabalho reúne os dados e organiza a proposta orçamentária de forma integrada
O trabalho reúne os dados e organiza a proposta orçamentária de forma integrada

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Economia (Semec), avança na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2027. O processo reúne diferentes etapas técnicas para definir a previsão de receitas e a fixação (programação) das despesas do município para o próximo exercício.

O trabalho reúne os dados e organiza a proposta orçamentária de forma integrada

A construção da proposta teve início com o alinhamento entre as secretarias municipais, a partir de ações de projeção de receita dos órgãos da administração direta e indireta de cada pasta do município.

Em julho, a Semec apresentou às equipes das pastas as diretrizes, a metodologia, os prazos e os procedimentos que orientam a elaboração do orçamento. Na sequência, foram realizadas reuniões individuais com as unidades da administração para analisar demandas, prioridades, programas, ações e estimativas de despesas.

Com o encerramento desse ciclo de reuniões, a equipe técnica da Secretaria Executiva de Orçamento (Sorçam) está na fase de consolidação das informações encaminhadas pelas secretarias. O trabalho reúne os dados de cada área e organiza a proposta orçamentária de forma integrada.

Para o secretário adjunto de Economia, Sérgio Pacífico, a consolidação é uma etapa importante para garantir que as demandas apresentadas pelas secretarias estejam alinhadas à capacidade financeira do município e ao planejamento definido para os próximos anos.

O PPA estabelece objetivos, metas e programas para o período de quatro anos, enquanto a LDO define as diretrizes e prioridades para cada exercício. Já a LOA detalha a previsão de receitas e a autorização das despesas para o ano seguinte. Dessa forma, os três instrumentos precisam estar articulados para que o orçamento anual esteja alinhado ao planejamento municipal.

Esta consolidação também considera as contribuições apresentadas pela população durante as audiências públicas realizadas em agosto. As sugestões passaram por análise técnica e podem ser incorporadas à proposta conforme critérios de viabilidade e compatibilidade com o planejamento e a capacidade financeira do município.

Próximas etapas

Após a consolidação dos dados, a equipe técnica seguirá para a estruturação final do Projeto de Lei Orçamentária Anual. A proposta será posteriormente encaminhada à Câmara Municipal para análise, discussão e votação, conforme o calendário legal.

A LOA é o instrumento que estima as receitas e fixa as despesas do município para cada exercício financeiro. É por meio dela que são organizados os recursos destinados à manutenção dos serviços públicos, programas, projetos e investimentos previstos para 2027.

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Texto: Emily Costa

Fotos:Emily Costa

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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