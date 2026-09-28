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Semáforos funcionam em modo intermitente durante a madrugada em 15 cruzamentos de Porto Velho

Quem circula durante a madrugada por alguns dos principais cruzamentos de Porto Velho encontra uma dinâmica diferente nos semáforos. Em 15 pontos m...

28/09/2026 13h00
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
O motorista deve reduzir a velocidade e seguir com segurança
O motorista deve reduzir a velocidade e seguir com segurança

Quem circula durante a madrugada por alguns dos principais cruzamentos de Porto Velho encontra uma dinâmica diferente nos semáforos. Em 15 pontos monitorados por fiscalização eletrônica, o sistema funciona em amarelo intermitente entre 23h e 5h, permitindo que o motorista prossiga sem precisar permanecer parado aguardando a abertura do sinal.

A operação intermitente foi adotada para manter a circulação nos horários de menor fluxo e evitar paradas desnecessárias nos cruzamentos. A regulamentação estabelece, porém, que o amarelo piscante representa atenção e que a passagem deve ocorrer somente com segurança.

Na prática, ao chegar a um desses cruzamentos durante esse período, o motorista deve reduzir a velocidade, observar a movimentação de veículos e pedestres e somente seguir depois de verificar que pode realizar a travessia com segurança.

A fiscalização eletrônica também monitora, durante a operação normal dos semáforos, infrações como avanço do sinal vermelho e parada sobre a faixa de pedestres.

MAIS SINALIZAÇÃO

Desde 2025, a atual gestão realizou adequações nos pontos fiscalizados. Entre as medidas estão a instalação de sonorizadores nas cores verde e branco, posicionados aproximadamente 50 metros antes dos radares. Os dispositivos provocam ruído e trepidação durante a passagem do veículo e funcionam como um alerta adicional para que o motorista perceba a aproximação da fiscalização e observe a velocidade da via.

“Nosso objetivo é que o motorista tenha informação e condições de dirigir com segurança. Durante a madrugada existe essa flexibilização, mas ela vem acompanhada de uma regra muito clara: é preciso diminuir a velocidade e atravessar com atenção. Também ampliamos a sinalização nos pontos monitorados para tornar essa orientação cada vez mais perceptível para quem circula pela cidade”, afirmou o prefeito Léo Moraes.

CRUZAMENTOS

Atualmente, o sistema de fiscalização eletrônica está presente nos seguintes cruzamentos: avenida Prefeito Chiquilito Erse com José Vieira Caúla, Imigrantes, Calama e Rio de Janeiro; Pinheiro Machado com Presidente Dutra; Mamoré com Rio de Janeiro; Guaporé com Amazonas; Campos Sales com Jatuarana; Amazonas com Mamoré; Raimundo Cantuária com Buenos Aires; Governador Jorge Teixeira com Raimundo Cantuária e Amazonas; Duque de Caxias com Marechal Deodoro; Abunã com Brasília; e Sete de Setembro com Rafael Vaz e Silva.

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Texto: Jhon Silva

Fotos: Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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