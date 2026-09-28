Alunos aprendem cuidados para evitar acidentes com animais peçonhentos

Aos 6 anos, Júlia Elizabeth já sabe uma regra importante: se encontrar uma serpente, escorpião ou outro animal que possa oferecer risco, nada de tentar pegar ou brincar. A estudante do primeiro ano da Escola Municipal Rio Madeira Extensão II aprendeu que o correto é manter distância e procurar um adulto.

Edson Neves explica a importância de falar sobre o assunto com as crianças

A atividade foi conduzida pela Coordenação de Acidentes por Animais Peçonhentos da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa). Além de conhecer os animais, as crianças aprenderam sobre seus hábitos, locais onde podem ser encontrados, cuidados para evitar acidentes e o que fazer caso encontrem algum deles.

O coordenador de Acidentes por Animais Peçonhentos da Semusa, Edson Neves, explicou que o aparecimento eventual desses animais está relacionado também às características da região amazônica e que a informação ajuda a população a lidar corretamente com essas situações.

“A criança é naturalmente curiosa. Quando encontra algum bicho, muitas vezes a primeira reação é querer tocar ou brincar. Por isso é tão importante conhecer e entender que nem todo animal pode ser tocado. Com uma atividade lúdica e a possibilidade de observar os animais, elas aprendem a identificar uma situação de risco e, principalmente, como se proteger”.

A ação reforçou uma orientação simples que as crianças poderão levar para casa: ao encontrar um animal desconhecido ou potencialmente perigoso, não tocar, manter distância e chamar um adulto.

Para o prefeito Léo Moraes, trabalhar a prevenção desde a infância também ajuda a multiplicar informações dentro das famílias. “Quando ensinamos uma criança a reconhecer um risco e agir corretamente, esse conhecimento não fica apenas na escola. Ela leva a orientação para casa e compartilha com a família. É uma forma simples e educativa de prevenir acidentes e cuidar das nossas crianças”.

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Texto: Jhon Silva

Fotos: Erisson Soares

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)