Fim de semana de esporte e turismo abre caminho para as comemorações dos 112 anos

Porto Velho começou a entrar no clima dos seus 112 anos com um fim de semana de esporte, encontro e valorização da cidade. No sábado (26), mais de três mil pessoas participaram da Corrida Cidade de Porto Velho, com percursos de 5 e 10 quilômetros, além da Corrida Kids e da Corrida Pet, que reuniu 60 animais.

No domingo (27), foi a vez das bicicletas ocuparem as ruas. O Bike Tour, realizado no Dia Mundial do Turismo, levou ciclistas e famílias por pontos históricos, passando pelo Mercado Cultural, Praça das Três Caixas D’Água, Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré e Capela de Santo Antônio.

Capela de Santo Antônio foi um dos locais que os ciclistas pedalaram

E foi apenas o começo.

Nos próximos dias, a Prefeitura divulgará em seus canais oficiais os detalhes da programação dos 112 anos. Entre as atrações previstas estão passeios gratuitos de barco pelo Rio Madeira, retorno do passeio de Kalamazoo, programação no Casarão dos Ingleses, Noite Celebrar com Bruna Karla e Flávio Vitor Jr., o tradicional bolo de 112 metros e apresentação aérea da Esquadrilha Fox.

A programação também terá shows de Mastruz com Leite e Mara Pavanelly. Já no dia 3, as crianças terão uma noite especial com o Porto Velho Kids – Festa da Alegria e o sorteio de 50 bicicletas, com inscrições pelo PVH+.

Para o prefeito Léo Moraes, o fim de semana mostrou o clima preparado para os próximos dias.“Começamos reunindo milhares de pessoas pelo esporte, pelo turismo e pela nossa história. E ainda tem muita coisa chegando. Queremos viver os 112 anos com as famílias nas ruas, ocupando nossos espaços e celebrando Porto Velho juntas”.

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Texto:Jhon Silva

Fotos: Erisson Soares e Hellon Luiz

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)