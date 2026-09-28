Santa Casa do Rio doa exames clínicos no Outubro Rosa

Em pleno processo de reconstrução institucional e de retomada de sua histórica atuação na assistência à população, a Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro abre o Outubro Rosa com a campanha "Prevenir é um gesto de amor" e uma ação concreta de acesso à saúde da mulher: serão doadas 70 ultrassonografias de mama e 20 exames clínicos das mamas, no dia 1º de outubro, das 8h às 12h, na sede da instituição, no Centro do Rio. A parceria é do Serviço de Ginecologia da Santa Casa sob coordenação do professor Dr. Sylvio Fernandes.

A iniciativa integra uma nova etapa da Santa Casa, que, sob nova gestão, trabalha para recuperar e ampliar o atendimento à população, fortalecer a prevenção e devolver à instituição seu protagonismo histórico na saúde do Rio de Janeiro.

Além dos 90 exames gratuitos, a programação terá palestras educativas e orientações sobre prevenção, sinais de alerta e importância do diagnóstico precoce do câncer de mama, além de distribuição de brindes. Os exames serão realizados por ordem de chegada.

Reconstrução com foco na assistência

Mais do que uma ação pontual de Outubro Rosa, a campanha "Prevenir é um gesto de amor" faz parte do processo de reconstrução da Santa Casa e sinaliza uma das prioridades da nova gestão: reaproximar a instituição da população por meio da assistência, da prevenção e da promoção da saúde.

Para Juliana De Simone, idealizadora do evento e Diretora-Geral da Santa Casa, a iniciativa representa, na prática, o compromisso da nova diretoria com a recuperação da vocação social e assistencial da instituição.

"Estamos reconstruindo a Santa Casa com responsabilidade, acolhimento e um olhar atento para as necessidades da população. A prevenção da saúde da mulher é uma das prioridades dessa nova etapa. Queremos que as mulheres encontrem aqui informação, cuidado e acesso a exames que podem contribuir para um diagnóstico mais rápido", afirma Juliana De Simone.

O professor Dr. Ricardo Cavalcanti, Mordomo (Diretor) do Hospital da Santa Casa, destaca que ampliar o acesso à informação e aos exames é fundamental para estimular o diagnóstico precoce.

"O câncer de mama apresenta melhores perspectivas de tratamento quando identificado precocemente. Por isso, ações que aproximam as mulheres dos profissionais de saúde, oferecem orientação qualificada e facilitam o acesso aos exames têm enorme relevância. A Santa Casa reafirma, com esta iniciativa, seu compromisso histórico de cuidar da população", afirma.

A ultrassonografia de mama é um exame complementar e sua indicação deve considerar idade, histórico clínico e características de cada paciente. A participação na ação não substitui o acompanhamento médico regular nem outros exames recomendados, como a mamografia.

Novo centro de diagnóstico

A ação do Outubro Rosa também antecipa outra frente do processo de reconstrução da assistência. A previsão é que, nos próximos 90 dias, seja inaugurado o Centro de Diagnóstico da Santa Casa, ampliando o acesso da população a exames como mamografia, tomografia computadorizada, ressonância magnética e densitometria óssea, entre outros, a preços populares.

Serviço

Campanha Outubro Rosa "Prevenir é um gesto de amor" – Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro

Data: 1º de outubro de 2026 — quinta-feira

Horário: das 8h às 12h

Local: Saguão principal da Santa Casa

Endereço: Rua Santa Luzia, 206 — Centro, Rio de Janeiro

Exames gratuitos: 70 ultrassonografias de mama e 20 exames clínicos das mamas

Programação: exames, palestras de prevenção, orientações de saúde e distribuição de brindes

Atendimento: por ordem de chegada

Sobre a Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro

Com uma trajetória histórica dedicada à assistência e ao cuidado da população, com 444 anos, a Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro vive uma nova etapa de reconstrução institucional. A atual gestão trabalha para fortalecer o atendimento, recuperar serviços, ampliar ações de prevenção, assistência e promoção da saúde e preservar e recuperar um dos mais importantes acervos históricos do Rio de Janeiro.