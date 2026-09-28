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Liderança despreparada gera custo invisível nas empresas

Estudos globais apontam que gestores sem preparo prático impactam diretamente a retenção de talentos e a performance financeira das empresas. Diante desse cenário, novas metodologias integradas de desenvolvimento de liderança ganham força no merca...

28/09/2026 12h31
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Reprodução/Instagram @escolabazza
Reprodução/Instagram @escolabazza

O ambiente corporativo contemporâneo enfrenta um desafio silencioso, mas com alto impacto financeiro: o despreparo das lideranças. Uma pesquisa amplamente difundida pela consultoria global Gallup aponta que gestores são responsáveis por pelo menos 70% da variação no engajamento das equipes. Em paralelo, um estudo da consultoria McKinsey & Company revelou que a principal razão para a onda de demissões voluntárias no mercado é a presença de lideranças pouco empáticas ou tóxicas. Longe de ser apenas um problema de relacionamento interno, a falta de capacitação prática de quem comanda equipes gera uma sequência de prejuízos mensuráveis, desde o aumento expressivo da rotatividade de pessoal (turnover) até a queda direta na produtividade operacional.

Analistas de mercado apontam que muitas organizações ainda promovem profissionais técnicos a cargos de gestão sem oferecer o suporte necessário para que eles desenvolvam competências humanas e estratégicas. O reflexo disso é visto diariamente nas trincheiras do mercado: gestores centralizadores, alta incidência de burnout e decisões táticas ineficazes que geram retrabalho. De acordo com especialistas em governança corporativa, o cenário atual de alta volatilidade exige que as empresas olhem para o desenvolvimento de seus líderes não apenas como acúmulo de conteúdo teórico, mas focado em preparar profissionais para vencer o jogo da competitividade mercadológica.

A virada de chave no desenvolvimento de liderança

Para responder a essa lacuna, o setor de educação corporativa no formato Business-to-Business (B2B) tem passado por uma reestruturação profunda no Brasil. Metodologias baseadas na aplicação prática começam a ganhar espaço, substituindo os treinamentos puramente conceituais por programas que desenvolvem competências integradas.

Foi com base nessa vivência prática que o executivo de Auditoria Interna, Governança e Compliance, Ivan Nogueira, fundou a Bazza Escola de Lideranças. Com mais de uma década liderando equipes em multinacionais e bagagem como palestrante corporativo em grandes grupos, Ivan estruturou um método educacional baseado em cinco pilares interconectados que funcionam como uma engrenagem de desenvolvimento: governo emocional, empatia, influência, relevância e eficácia. "Não entregamos apenas conteúdo, mas uma nova forma de liderar", sinaliza o especialista, reforçando que o modelo foi pensado para quem atua no dia a dia do mercado, onde a estabilidade emocional do gestor evita custos invisíveis e o comando por imposição perde espaço para a autoridade construída por conexões legítimas.

A consolidação desse modelo de educação corporativa com foco prático reflete um movimento de amadurecimento das empresas nacionais. Companhias que buscam proteger suas margens financeiras e otimizar processos internos começam a enxergar o desenvolvimento comportamental dos líderes como um mecanismo indispensável de mitigação de riscos operacionais. O objetivo central dessa evolução educacional consiste em transformar comportamentos individuais em alta performance coletiva, elevando o nível estratégico das lideranças de dentro para fora — do indivíduo ao resultado do negócio.

Segundo Ivan Nogueira, o Método Bazza tem transformado a cultura de liderança das empresas por priorizar caminhos que acompanham o líder desde a gestão de si mesmo até a gestão do negócio, passando de forma direta pela gestão de pessoas e de relações institucionais. "As empresas não precisam apenas de mais líderes; precisam de líderes preparados para vencer o jogo, e essa preparação começa na base interna do indivíduo", afirma o fundador da escola de liderança.

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