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JS Prime detalha acompanhamento pós-tratamento em São Roque

A Clínica de Recuperação JS Prime, em São Roque (SP), inclui o acompanhamento pós-tratamento como etapa final do seu cronograma e informa mais de 700 pacientes reabilitados.

28/09/2026 10h03
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Canva
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A Clínica de Recuperação JS Prime, com unidades masculinas e femininas em São Roque (SP), descreve em seu site um cronograma de tratamento dividido em quatro etapas: avaliação inicial, desintoxicação, terapia individual e em grupo e, por fim, acompanhamento pós-tratamento. Segundo a instituição, após o período de internação o paciente passa a receber suporte contínuo, com acompanhamento e orientações voltados à reintegração à vida cotidiana.

De acordo com as informações publicadas pela clínica, o acompanhamento se estende desde o acolhimento inicial até a reintegração social, com uma equipe multidisciplinar que abrange diferentes áreas da vida do paciente. Para famílias que pesquisam como funciona uma Clínica de Reabilitação em São Roque, a forma como cada instituição organiza o período posterior à alta pode ser um dos pontos a observar na comparação entre modelos de tratamento.

O tema ganha contexto a partir de dados internacionais. O Relatório Mundial sobre Drogas 2026, publicado pelo Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crime (UNODC), aponta que apenas uma em cada 12 pessoas com transtornos por uso de drogas estava em tratamento em 2024. O dado sugere que, diante de um acesso restrito, a continuidade do cuidado para quem chega ao tratamento tende a ocupar espaço no debate sobre recuperação.

Ana Clara Andrade Lima, Diretora da Clínica de Recuperação JS Prime, avalia que a etapa posterior à internação costuma concentrar os desafios mais concretos da recuperação. Segundo a especialista, "durante a internação, o paciente está em um ambiente protegido, com rotina definida e equipe presente em tempo integral. Quando recebe alta, ele volta para a casa, para o trabalho e para as mesmas relações de antes, e é nesse momento que as situações de risco reaparecem. Por isso, o acompanhamento pós-tratamento não é um complemento, mas a continuação do que foi construído dentro da clínica, com orientação para que o paciente e a família saibam como agir nas primeiras semanas fora dela."

No modelo descrito pela instituição, a família participa do processo terapêutico, e esse envolvimento é apresentado como parte do apoio ao paciente durante o tratamento e na reabilitação. A equipe informada pela clínica reúne profissionais de psicologia, psiquiatria, terapia ocupacional, nutrição e fisioterapia, com uma abordagem que considera aspectos físicos, emocionais e psicológicos.

Além disso, os conteúdos publicados pela clínica sobre tratamentos específicos tratam da prevenção de recaídas como uma das preocupações centrais do processo. Nas páginas dedicadas ao alcoolismo e à dependência de cocaína, a instituição afirma que recaídas podem ocorrer durante a recuperação e que o apoio contínuo faz parte do enfrentamento dessas situações. A clínica informa ainda mais de dez anos de atuação, cerca de 20 profissionais e mais de 700 pacientes reabilitados.

O relatório do UNODC também aponta diferenças de acesso entre gêneros: uma em cada 23 mulheres com transtornos por uso de drogas estava em tratamento em 2024, frente a um em cada nove homens. Dados apontam que essa diferença pode ampliar a atenção sobre serviços voltados ao público feminino, incluindo o acompanhamento após a alta, etapa em que fatores familiares e sociais tendem a influenciar a manutenção da recuperação.

Para Andrade Lima, o cenário indica que a recuperação precisa ser planejada para além do período de internação. "Os números mostram que ainda são poucas as pessoas que conseguem acessar o tratamento, e isso aumenta a responsabilidade de quem chega até ele de não interromper o cuidado na alta. Sem acompanhamento, o paciente tende a enfrentar sozinho justamente a fase em que as pressões do dia a dia voltam com mais força. O caminho é tratar o pós-tratamento como parte do plano desde a avaliação inicial, envolvendo a família e definindo com antecedência como será o suporte depois da saída da clínica", conclui.

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