Nova resolução da ANVISA redefine limpeza em laboratórios

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou, em agosto de 2026, a Resolução da Diretoria Colegiada nº 1.039, que redefine as boas práticas aplicáveis a laboratórios analíticos públicos e privados sujeitos à fiscalização sanitária no país. A norma exige que essas instituições mantenham Sistema de Gestão da Qualidade em conformidade com a ABNT NBR ISO/IEC 17025, elevando o rigor sobre processos internos, incluindo a higienização de vidrarias e equipamentos.

Segundo a resolução detalhada pela Revista Analytica, o novo marco regulatório abrange laboratórios que realizam ensaios de controle de qualidade em produtos sujeitos à vigilância sanitária, como medicamentos, alimentos, cosméticos e dispositivos médicos. A atualização ocorre em paralelo à expansão do setor: dados da Associação Brasileira da Indústria Inovadora em Saúde apontam crescimento de 4,8% no consumo de dispositivos médicos no primeiro trimestre de 2026 em comparação ao mesmo período de 2025, com destaque para reagentes e analisadores de diagnóstico in vitro, que avançaram 7,9%.

Frascos, provetas, tubos, buretas e pipetas fazem parte da rotina de análises laboratoriais e demandam limpeza compatível com sua fragilidade. As escovas para laboratório são fabricadas em crina animal ou nylon, materiais que permitem a remoção de resíduos sem provocar arranhões nas superfícies internas do vidro.

Para Jefferson Weinberger, diretor comercial na Weinberger, "a adequação dos instrumentos de limpeza às normas de acreditação passou a ser tão relevante quanto a calibração dos equipamentos, já que ambos impactam diretamente a confiabilidade dos resultados". A avaliação reforça a percepção do setor de que a atualização regulatória tende a ampliar a demanda por controles mais estruturados nos próximos ciclos de auditoria e certificação dos laboratórios brasileiros.