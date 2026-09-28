30ª edição da Feira Mulher do Norte fortalece o empreendedorismo feminino

30ª edição da Feira Mulher do Norte reuniu 15 empreendedoras, destacando histórias de recomeço e oportunidades para transformar talento em renda

Histórias de recomeço, criatividade e busca por independência financeira continuam ganhando espaço na Feira Mulher do Norte. Em sua 30ª edição, a iniciativa reuniu 15 empreendedoras em uma oportunidade de apresentar seus produtos, conquistar novos clientes e transformar talento em fonte de renda.

Entre as participantes está Tatiane Lemes, mãe atípica que encontrou no empreendedorismo uma forma de continuar trabalhando e, ao mesmo tempo, contribuir para o tratamento da filha. Há sete anos, ela começou produzindo artesanatos e, desde então, ampliou os negócios.

Além de ampliar a visibilidade dos produtos e facilitar o acesso a novos consumidores, a iniciativa também busca contribuir para a autonomia financeira de mulheres que encontram no empreendedorismo uma alternativa para transformar suas realidades.

Segundo a diretora de Políticas Públicas para Mulheres, Lena Assis, a feira também pode representar uma oportunidade para mulheres que enfrentam situações de violência e dependência financeira.

Para o prefeito Léo Moraes, iniciativas como essa contribuem para valorizar quem produz e busca conquistar sua própria independência.

“Quando oferecemos espaços adequados e dignos para essas mulheres, ajudamos a facilitar a comercialização dos seus produtos, aproximando novos clientes e valorizando quem produz na nossa cidade. Toda mulher que busca sua própria fonte de renda, seja mãe solo ou atípica, merece ter oportunidades para crescer”.

Mais do que um espaço de vendas, a Feira Mulher do Norte representa uma oportunidade para que histórias como a de Tatiane continuem sendo construídas com trabalho, autonomia e novas perspectivas.

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Texto: Letícia Regis

Foto: Hellon Luiz

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)