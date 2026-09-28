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Inscrições estão abertas para passeios gratuitos de barco pelos 112 anos de Porto Velho

Ver Porto Velho, navegando pelo Rio Madeira, contemplando a paisagem e alguns dos cenários que ajudam a contar a história da capital. Essa será uma...

28/09/2026 15h56
Por: Redação Fonte: Prefeitura de Porto Velho - RO
Inscrições para os passeios de barco estão abertas pelo PVH+, com 1.500 ingressos gratuitos disponíveis
Inscrições para os passeios de barco estão abertas pelo PVH+, com 1.500 ingressos gratuitos disponíveis

Ver Porto Velho, navegando pelo Rio Madeira, contemplando a paisagem e alguns dos cenários que ajudam a contar a história da capital. Essa será uma das experiências oferecidas gratuitamente à população durante as comemorações pelos 112 anos do município.

Já estão abertas, pelo PVH+ , as inscrições para os passeios de barco que serão realizados nos dias 1º, 2 e 3 de outubro. Ao todo, 1.500 ingressos serão disponibilizados gratuitamente.

A saída será pelo Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré, unindo em uma mesma experiência dois elementos diretamente ligados à formação e à identidade de Porto Velho: a ferrovia e o Rio Madeira.

Para participar, é necessário acessar o PVH+ e retirar antecipadamente o ingresso. Como a quantidade é limitada, a orientação é que os interessados façam a inscrição enquanto houver disponibilidade.

O secretário executivo de Turismo da Semtel, Aleks Palitot, explica que a proposta é permitir que moradores e visitantes tenham um novo olhar sobre a cidade.

Além da navegação, os passeios terão atrações regionais, levando música e cultura para a programação. Também haverá distribuição de Dydyo Tubaína e pipoca aos participantes.

Para o prefeito Léo Moraes, a atividade aproxima a população de um dos principais símbolos da capital.“Celebrar Porto Velho também é valorizar aquilo que faz parte da nossa identidade. Queremos que as famílias possam navegar pelo Madeira, olhar a cidade de uma perspectiva diferente e viver uma experiência especial nos 112 anos da nossa capital”.

SERVIÇO

Passeios de barco pelos 112 anos de Porto Velho

Datas:1º, 2 e 3 de outubro

Local de saída:Complexo da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré

Inscrições: pelo PVH+

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https://whatsapp.com/channel/0029VbCaSTO5q08TB4mYNM0o

Texto:Jhon Silva

Fotos:Secom

Secretaria Municipal de Comunicação (Secom)

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