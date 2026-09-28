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Errata: UNI FY inicia piloto do Pix Consignado em outubro

A UNI FY inicia em 2 de outubro o piloto controlado do Pix Consignado, com uma jornada digital de simulação, contratação e acompanhamento voltada a públicos elegíveis de convênios já integrados.

28/09/2026 16h35
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Imagem do Magnific/pressfoto
Imagem do Magnific/pressfoto

A matéria enviada anteriormente passou por uma revisão mais ampla de conteúdo, com ajustes em trechos que poderiam gerar interpretações imprecisas sobre a atuação da UNI FY, o papel dos parceiros, o escopo do piloto e algumas informações operacionais e estratégicas.

Também foi retirado o trecho que detalhava a divisão dos papéis dos parceiros, para evitar uma leitura inadequada sobre a responsabilidade de cada parte na operação.

Segue abaixo a versão revisada para consideração:

A UNI FY inicia em 2 de outubro de 2026 o piloto de sua experiência digital de Pix Consignado, solução desenvolvida para integrar, em uma única jornada, consulta de margem consignável, contratação, uso e acompanhamento da operação. Nesta primeira etapa, o acesso ocorrerá de forma controlada, destinado aos públicos elegíveis dentro dos convênios e órgãos já integrados ao ecossistema da plataforma.

A proposta é oferecer ao servidor público uma experiência mais simples e digital para utilização da margem consignável disponível, com informações sobre as condições da operação apresentadas ao longo da jornada.

O lançamento acontece em um cenário de crédito elevado para as famílias brasileiras. Segundo a nota de estatísticas monetárias e de crédito do Banco Central, a taxa média de juros do crédito livre às pessoas físicas alcançou 63% ao ano em abril de 2026, com elevação de 5 pontos percentuais em doze meses, enquanto a inadimplência do segmento chegou a 7,2% da carteira. O endividamento das famílias somou 49,8% em março, e o comprometimento de renda ficou em 29,3%.

Nesse contexto, modalidades de crédito com desconto em folha tendem a apresentar características de risco distintas das linhas de crédito sem garantia, podendo resultar em condições mais competitivas, a depender do perfil do cliente, da instituição responsável pela operação e das condições aplicáveis no momento da contratação.

Rodrigo Drummond, fundador e CFO da UNI FY, explica que a etapa inicial será utilizada para validar a integração entre tecnologia, jornada digital e processos relacionados à operação consignada antes de uma ampliação de escala.

"Começamos por uma operação controlada para avaliar tecnologia, usabilidade e eficiência da jornada, observando os requisitos aplicáveis à operação e ao processo de averbação antes de ampliarmos os investimentos em marketing e aquisição", afirma.

O que estará disponível na primeira versão

Durante o piloto, o usuário poderá percorrer uma jornada digital composta por etapas de simulação, validação, contratação e acompanhamento da operação, conforme sua elegibilidade e as condições disponíveis.

Entre as funcionalidades previstas para a primeira versão estão:

  • Simulação: consulta de valores e condições da operação, incluindo encargos e Custo Efetivo Total (CET), quando aplicável, antes da contratação;
  • Validação: etapas de identificação, autenticação e checagem das informações necessárias à operação;
  • Contratação: aceite digital da operação, condicionado à elegibilidade, aprovação e às regras aplicáveis;
  • Acompanhamento: consulta das informações relacionadas à contratação e às parcelas dentro da experiência digital.

Novas funcionalidades e integrações poderão ser incorporadas em etapas posteriores, de acordo com os aprendizados do piloto, a evolução tecnológica da plataforma e a expansão das parcerias comerciais.

A operação controlada também ocorre em um momento de reforço das regras aplicáveis às consignações no âmbito do Poder Executivo federal. Desde 14 de abril de 2026, a Portaria MGI nº 984/2026 estabelece novos critérios relacionados à contratação, autorização e contestação de descontos em folha, com medidas voltadas à segurança, transparência e prevenção de irregularidades.

Esse ambiente aumenta a importância de processos relacionados à identificação, consentimento, averbação e acompanhamento das operações, pontos que estarão entre os aspectos observados durante o período inicial.

Ao longo do piloto, a UNI FY acompanhará indicadores relacionados à experiência do usuário, conversão e desempenho da jornada digital. Os aprendizados obtidos nessa etapa poderão orientar ajustes de interface, comunicação e processos antes da ampliação da operação.

Segundo Drummond, o objetivo é combinar tecnologia, simplicidade e acesso digital dentro de uma experiência voltada às necessidades do trabalhador.

A ampliação da operação será avaliada com base nos resultados do período inicial, na estabilidade da jornada tecnológica, na experiência dos usuários e na evolução das integrações com parceiros e novos convênios.

"Nosso objetivo é ampliar gradualmente o acesso a uma experiência de crédito consignado mais digital, flexível e integrada à rotina financeira das pessoas, sempre respeitando os critérios de elegibilidade e as condições aplicáveis a cada operação", ressalta Drummond.

A companhia também utilizará o período de testes para avaliar ganhos de eficiência proporcionados pela digitalização dos processos e pela integração entre diferentes etapas da jornada consignada.

Os resultados do piloto ajudarão a definir o ritmo de expansão para novos convênios, parceiros e funcionalidades.

"O início do piloto representa um passo importante para validarmos, na prática, uma nova experiência de crédito consignado. Queremos construir uma jornada mais simples, digital e transparente para o servidor, acompanhando os primeiros atendimentos e aprimorando cada etapa antes de ampliar a operação", conclui o fundador e CFO da UNI FY.

Para mais informações, basta acessar: https://meuunify.com.br

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