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Maio Amarelo 2027 destaca a força do exemplo no trânsito

Com o mote “No trânsito, sua atitude vira referência”, edição do movimento criado pelo ONSV mostra como comportamentos individuais e condutas toleradas influenciam outras pessoas, em um cenário de 37.150 mortes nas vias brasileiras em 2024

28/09/2026 15h39
Por: Redação Fonte: Agência Dino
Imagem gerada pelo ChatGPT
Imagem gerada pelo ChatGPT

O Observatório Nacional de Segurança Viária (ONSV) divulgou o tema que vai orientar o Maio Amarelo de 2027: "No trânsito, sua atitude vira referência". A edição parte da constatação de que comportamentos adotados por um motorista, motociclista, ciclista ou pedestre são observados e reproduzidos por quem está ao redor, e por isso podem ampliar ou reduzir riscos nas vias. A mobilização convoca poder público, empresas, entidades e cidadãos a olhar para o próprio exemplo como ferramenta de prevenção de mortes e lesões.

A proposta se apoia em um traço presente na formação humana: grande parte do que as pessoas aprendem vem da observação do outro. Esse mecanismo, que ajudou a espécie a se adaptar e a conviver em grupo, também atua no cotidiano da mobilidade. Parar diante da faixa de pedestres, respeitar o limite de velocidade, afivelar o cinto, entregar o capacete ao garupa ou deixar o carro estacionado depois de ingerir bebida alcoólica são decisões que alcançam filhos, familiares, amigos, colegas e desconhecidos que dividem a mesma rua.

"A proposta do Maio Amarelo 2027 é lembrar que ninguém transita sozinho. Mesmo quando não percebemos, nossas escolhas estão sendo observadas e podem influenciar a atitude de outras pessoas. A campanha faz um convite para que cada cidadão reflita: ‘Que referência estou deixando no trânsito?’", afirma Paulo Guimarães, CEO do Observatório Nacional de Segurança Viária.

Cenário de mortes preocupa

A definição do tema acontece em um momento no qual os indicadores de segurança viária pioraram. A análise dos dados consolidados do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM), do Ministério da Saúde, feita pelo Observatório, registra 37.150 mortes no trânsito brasileiro em 2024. O número supera em 2.269 o total de 2023, alta de 6,5%.

O avanço atingiu diferentes modos de deslocamento. Entre 2023 e 2024, as mortes de ocupantes de caminhões subiram 30,22%, as de ocupantes de ônibus, 28,30%, as de motociclistas, 14,71%, e as de ocupantes de automóveis, 3,70%. Homens somaram 82% das vítimas fatais, e o grupo de 20 a 24 anos concentrou o maior volume de óbitos, padrão que se repete quando o recorte considera apenas os motociclistas.

A tolerância também ensina

A campanha chama atenção para um segundo tipo de influência: aquela exercida pelo que se aceita em silêncio. Quando uma conduta arriscada deixa de ser questionada, a mensagem transmitida é a de que ela seria normal ou inofensiva. Um anfitrião que permite que um convidado alcoolizado assuma o volante ao fim de uma confraternização, por exemplo, participa de uma decisão que pode resultar em sinistro grave e atingir o condutor, os passageiros e outras pessoas na via.

"O mesmo ocorre quando ninguém questiona o uso do celular ao volante, a falta do cinto de segurança ou o transporte de crianças sem o dispositivo adequado. Quando um comportamento perigoso é repetido e socialmente aceito, ele passa a parecer normal e pode ser reproduzido por outras pessoas", alerta Guimarães.

Para o CEO, a transformação passa por intervenções concretas no momento em que o risco aparece. "Mudar essa realidade também exige coragem para interromper o risco. Oferecer uma carona, chamar um transporte por aplicativo, guardar a chave do veículo ou dizer claramente que determinada conduta não é segura são atitudes de cuidado, não de julgamento. São escolhas que protegem vidas e estabelecem novas referências de convivência. Porque o que você faz tem consequências e vira referência. O que você tolera, também", conclui.

Sobre o movimento

Criado pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, o Maio Amarelo mobiliza a sociedade todos os anos em favor da segurança no trânsito, com ações de conscientização e prevenção. A edição de 2027 propõe que cada escolha segura funcione como ponto de partida para novos hábitos, capazes de se multiplicar entre as pessoas e contribuir para a redução de vítimas. O ONSV, organização sem fins lucrativos com assento no Conselho Econômico e Social (ECOSOC) da Organização das Nações Unidas (ONU), orienta seus programas pelos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Para mais informações, basta acessar: www.onsv.org.br

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