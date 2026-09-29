Cursos de capacitação na Grande São Paulo oferecem 1,1 mil vagas; sabia como participar

O programa prioriza pessoas desempregadas, mulheres chefes de família e beneficiários de programas sociais. A idade mínima varia conforme o curso, entre 14, 16 e 18 anos. Foto: Divulgação/Governo de São Paulo

O Caminho da Capacitação, programa itinerante do Fundo Social de São Paulo, está com inscrições abertas para 1.110 vagas em cursos gratuitos de qualificação profissional. As aulas do 30º ciclo serão realizadas de 6 a 22 de outubro, em 17 municípios da Grande São Paulo e no Centro Educacional Unificado (CEU) São Mateus, na zona leste da capital. As inscrições podem ser feitas até o segundo dia de cada curso, enquanto houver vagas disponíveis.

Voltada a pessoas que buscam qualificação para o mercado de trabalho ou uma nova fonte de renda, a iniciativa leva os cursos aos municípios por meio de carretas adaptadas como salas de aula, com estrutura para atividades teóricas e práticas.

A programação varia conforme o local e contempla áreas como gastronomia, manutenção automotiva, moda, imagem pessoal, cuidados com pets, beleza e estética, cuidador de idosos, tecnologia e hospitalidade. Ao concluir o curso, os participantes recebem certificado.

Neste ciclo, o programa estará nos municípios de Arujá, Caieiras, Embu-Guaçu, Francisco Morato, Guararema, Itapevi, Itaquaquecetuba, Mairiporã, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santana de Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, Suzano e Vargem Grande Paulista. Na capital, as aulas serão realizadas em uma carreta instalada no CEU São Mateus.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site cursofussp.sp.gov.br . O programa prioriza pessoas desempregadas, mulheres chefes de família e beneficiários de programas sociais. A idade mínima varia conforme o curso, entre 14, 16 e 18 anos.

Informações sobre horários, cursos disponíveis e processo de inscrição podem ser consultadas no site https://www.caminhodacapacitacao.sp.gov.br/ .