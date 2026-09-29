Metrô amplia horário da Linha 17-Ouro a partir desta quarta-feira (30)

A Linha 17-Ouro do Metrô passa a funcionar das 6h às 22h, de segunda a sábado, a partir desta quarta-feira (30). A mudança acrescenta nove horas de atendimento por dia e inclui os sábados. Com mais trens em circulação, o intervalo médio previsto entre as viagens cairá de 18 para 9 minutos. A linha continuará em operação transitória, sem cobrança de tarifa.

O novo horário amplia as possibilidades de deslocamento para quem utiliza o monotrilho para chegar ao Aeroporto de Congonhas, circular pela zona sul ou fazer conexão com as linhas 5-Lilás e 9-Esmeralda.

Com mais tempo de serviço e menos tempo de espera, os passageiros poderão contar com o transporte desde o início da manhã até depois do horário de pico da noite.

A ampliação será feita com seis trens em operação. Cinco circularão entre Morumbi e Aeroporto de Congonhas no formato de “carrossel”, seguindo por uma via e retornando pela outra. Um sexto trem fará o trajeto de ida e volta entre Brooklin Paulista e Washington Luís.

A circulação simultânea de mais composições aumenta a oferta de viagens e permite reduzir os intervalos. Também coloca a linha em uma configuração operacional mais complexa. Por isso, o Metrô acompanhará o desempenho dos sistemas, dos equipamentos de via e manobra e da infraestrutura durante esta nova etapa.

Os períodos sem atendimento ao público, entre 22h e 6h e aos domingos, serão usados para monitoramento, avaliações e eventuais ajustes operacionais, de modo a assegurar a evolução do serviço com segurança e confiabilidade.

Estação Washington Luís

O atendimento à estação Washington Luís continuará sendo realizado por um trem específico, com intervalo médio previsto de aproximadamente 9 minutos. Quem tiver a estação como destino deverá trocar de trem em Brooklin Paulista. A mesma transferência será necessária para seguir de Washington Luís em direção a Morumbi ou ao Aeroporto de Congonhas.

Linha 17-Ouro

A Linha 17-Ouro passou a ligar o Aeroporto de Congonhas à rede de transporte sobre trilhos. A linha tem 6,7 quilômetros de extensão operacional e oito estações, com capacidade prevista para cerca de 100 mil passageiros por dia quando estiver em funcionamento integral.

Desde o fim de março, a linha estava atendendo de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h, com dois trens entre Morumbi e Aeroporto de Congonhas e um terceiro entre Brooklin Paulista e Washington Luís.