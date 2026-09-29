Eleições: saiba como eleitores surdos podem acessar suporte em Libras no dia da votação em SP

O atendimento em Libras poderá ser utilizado pelo eleitor até o momento do contato com os mesários para esclarecer dúvidas sobre os procedimentos eleitorais. Foto: Governo de SP

Eleitoras e eleitores surdos ou com deficiência auditiva podem utilizar a Central de Interpretação de Libras para obter informações sobre as Eleições 2026 e, no dia da votação, contar com atendimento em Libras nos locais de votação. O serviço, disponibilizado pelo programa São Paulo São Libras, da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD), em parceria com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), conecta o eleitor a um tradutor e intérprete de Libras por meio de videochamada.

O atendimento em Libras poderá ser utilizado pelo eleitor até o momento do contato com os mesários para esclarecer dúvidas sobre os procedimentos eleitorais. Na cabine de votação, porém, é proibido o uso de celulares, câmeras, rádios e outros equipamentos eletrônicos que possam comprometer o sigilo do voto. Por isso, o eleitor deverá utilizar a Central antes de entrar na cabine.

A parceria entre a SEDPcD e o TRE-SP foi firmada originalmente para as eleições municipais de 2024 e renovada para as Eleições 2026. Naquele pleito, o serviço registrou mais de 1,2 mil atendimentos a pessoas surdas ou com deficiência auditiva.

A Central está em funcionamento desde agosto e ficará disponível até 30 de outubro.

Passo a passo: como acessar a Central de Libras

Pelo QR Code no local de votação (Opção mais rápida):

Ao chegar ao local de votação, o eleitor deve procurar os cartazes informativos do programa São Paulo São Libras.

Basta apontar a câmera do smartphone para o QR Code impresso no cartaz para ser direcionado imediatamente à videochamada.

Pelo Aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR:

O eleitor pode abrir o aplicativo Poupatempo SP.GOV.BR (disponível gratuitamente na Google Play Store e App Store) em seu celular.

Na aba de serviços do programa São Paulo São Libras, deve-se selecionar a opção de atendimento em Libras para as eleições.

Pelo Site Oficial do TRE-SP:

Acesse o portal do TRE-SP diretamente pelo navegador do celular ou computador.

Clique no banner ou link da Central de Interpretação de Libras para iniciar o atendimento virtual.

Inclusão e Cidadania no Estado de SP

Criado em outubro de 2023 pela SEDPcD, o programa São Paulo São Libras visa remover barreiras de comunicação no acesso aos serviços públicos estaduais. Além do suporte eleitoral direcionado à comunidade surda paulista, a Central de Interpretação já atua de forma permanente em equipamentos estratégicos como delegacias da Polícia Civil, unidades do Poupatempo, Polos de Empregabilidade Inclusiva (PEIs), Defensoria Pública, Metrô de São Paulo e rede pública de saúde.

“A renovação dessa parceria reafirma o compromisso do Governo de SP com a inclusão total de quase 600 mil cidadãos surdos em nosso estado. Queremos garantir que toda a população tenha os meios necessários para exercer seu direito fundamental de votar com autonomia, dignidade e respeito”, destaca a coordenação da SEDPcD.