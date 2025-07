Defesa Civil registra quedas de árvores após ciclone extratropical e ventos de mais de 100 km/h no estado de SP

A Defesa Civil do Estado alerta para a ocorrência de ventos fortes nesta segunda-feira (28), devido à passagem de um ciclone extratropical pelo território paulista. O fenômeno provocou instabilidades atmosféricas e ainda há previsão de rajadas de vento de forte intensidade que podem vir acompanhadas de pancadas isoladas de chuva, embora os volumes não devam ser expressivos. Nas últimas horas, os registros de vento mais intensos foram em Itapeva (104 km/h), Iguape (93 km/h), Cerqueira Cesar (92,9 km/h) e litoral norte (85 km/h).

Houve ainda ocorrências relacionadas aos ventos em Ubatuba, com a queda de uma árvore sobre via pública na Rua Guarani, região central, além de Mongaguá, com a queda de árvore sobre via pública e danos estruturais em barracas localizadas na Avenida Marina com Avenida Embaixador Pedro de Toledo, no centro.

Em Santos, houve queda de galho sobre a fiação na Rua Cristiano Solano, 115, no bairro Bom Retiro, e em Iguape, duas quedas de árvores sobre a via pública ocorreram na Estrada do Icapara, no Morro do Pinheiro. Em nenhuma dessas localidades houve vítimas.

Em Ilhabela, a travessia de balsa segue operando normalmente. Houve ainda a queda de uma árvore de grande porte, e uma equipe foi enviada ao local para averiguação.

A Defesa Civil segue monitorando as condições meteorológicas e reforça a importância do acionamento das equipes municipais em casos de emergência.

Veja a intensidade das rajadas de vento pelo estado:

Itapeva: 104 km/h

Iguape: 93 km/h

Cerqueira Cesar: 92,9 km/h

Litoral Norte: 85 km/h

São Miguel Arcanjo: 80,6 km/h

Santos: 75,6 km/h

Bragança Paulista: 70,6 km/h

Ourinhos: 67,3 km/h

Capital (Aeroporto de Guarulhos): 64,8 km/h

São Paulo – Mirante (Zona Norte): 60,12 km/h

Rancharia: 59,76 km/h

São Paulo – Interlagos (Zona Sul): 55,44 km/h

Bauru: 52,5 km/h

Taubaté: 48,6 km/h

Piracicaba: 47,8 km/h

Avaré: 45,72 km/h

Previsão do tempo

Uma frente fria que atua no Sul do país avança de forma lenta e gradual sobre o estado de São Paulo. As temperaturas mínimas estarão em declínio e a sensação térmica será de frio ameno. O tempo permanecerá estável ao longo do período.

As rajadas mais intensas devem atingir principalmente a faixa leste, incluindo as regiões do Vale do Ribeira, Itapeva, Sorocaba, Campinas, capital e região metropolitana, Vale do Paraíba e todo o litoral paulista.

Diante deste cenário, há risco para queda de árvores, destelhamentos e danos em estruturas.

Além disso, há previsão de ressaca marítima em todo o litoral paulista, com ondas que podem atingir até 3 metros de altura. A Defesa Civil recomenda atenção redobrada em áreas costeiras, especialmente para embarcações de pequeno porte, pescadores, praticantes de esportes aquáticos e frequentadores de praias.

Já na terça-feira (29), a frente fria se afasta do estado, dando lugar a uma massa de ar polar que provocará queda acentuada nas temperaturas.

A Defesa Civil recomenda não se abrigar debaixo de estruturas metálicas frágeis, como tendas ou coberturas improvisadas. Outras recomendações são reforçar telhados, janelas e portas com travas e trancas, retirar objetos soltos de áreas externas, como vasos, bicicletas, lonas e móveis de jardim, não estacionar veículos próximo a árvores ou postes e manter distância de fiações elétricas caídas. Em caso de emergência, acione imediatamente o Corpo de Bombeiros (193) ou a Defesa Civil (199).

