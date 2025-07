Governo de RO realiza manutenção em 27 km na Rodovia-370, em Colorado do Oeste, no Cone Sul

ARodovia-370, também conhecida como Rodovia do Boi, está passando por serviços de manutenção, promovidos pelo governo de Rondônia, em um trecho de 27 quilômetros de extensão no Cone Sul do estado. As ações estão sendo executadas pela 1ª Residência Regional do Departamento Estadual de Estradas de Rodagem e Transportes (DER-RO), em Colorado do Oeste, e incluem revestimento primário (encascalhamento), limpeza lateral e desobstrução de bueiros.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, os investimentos na rodovia fortalecem o desenvolvimento do estado. “A Rodovia do Boi é fundamental para economia rondoniense, uma importante via de escoamento agrícola e de ligação entre os municípios do Cone Sul. Com a iniciativa, o governo impulsiona as rotas produtivas do estado, garantindo ainda mais progresso para Rondônia”, ressaltou.

O diretor-geral do DER-RO, Eder André Fernandes, reforçou que a logística das equipes e o uso de maquinário adequado são essenciais para garantir a eficiência das ações e otimizar os recursos públicos, atendendo a população com mais agilidade e qualidade.

O residente da 1° Residência Regional do DER-RO em Colorado do Oeste, Nilson Honorato, destacou que a atuação da equipe envolve não apenas a aplicação do revestimento primário, mas também a execução de medidas preventivas para evitar alagamentos e garantir boa visibilidade para a população. “Essas intervenções contribuem diretamente para a melhoria da trafegabilidade da rodovia e reforçam a segurança dos usuários que utilizam a via diariamente.”

Fonte

Texto: Antonia lima

Fotos: Gustavo Martins

Secom - Governo de Rondônia