Semana Nacional de Prevenção de Sinistros com Motociclistas é aberta em Porto Velho

ASemana Nacional de Prevenção de Sinistros com Motociclistas começou na sexta-feira (25) e segue até a próxima quinta-feira (31), com atividades em diversos municípios. A abertura aconteceu no Terminal Rodoviário de Porto Velho e contou com a participação ativa da população. A mobilização foi organizada pelo Departamento Estadual de Trânsito (Detran-RO), por meio da Escola Pública de Trânsito.

A atividade contou com uma vasta programação. Teve blitz educativa, dinâmicas sobre o trânsito, troca de capacete, pit-stop interativo com performance teatral, túnel do trânsito com exposição do troféu conquistado pelo Detran-RO no Maio Amarelo, óculos simulador de embriaguez, atividades lúdicas, antenas corta-pipa e palestras com quiz educativo. Além disso, foram divulgados os cursos gratuitos voltados à capacitação de condutores.

TROCA DE CAPACETES

Durante a blitz educativa, motociclistas foram abordados na Avenida Jorge Teixeira, onde receberam orientações sobre segurança viária e prevenção de acidentes. Aqueles que apresentaram irregularidades com o capacete tiveram a oportunidade de participar de uma dinâmica educativa e, após isso, receberam gratuitamente um novo capacete entregue pela equipe do Detran-RO.

Motociclistas participaram de dinâmicas educativas com troca gratuita de capacete novo

O diretor-geral do Detran-RO, Sandro Rocha, reforçou o comprometimento do órgão com a redução dos sinistros no trânsito. “Nosso trabalho é contínuo. Estamos nas ruas, nas escolas, nas empresas e nos eventos. A motocicleta é um meio de transporte popular, ágil e acessível, mas exige responsabilidade”, frisou.

Gustavo Ralyd Martins, 24 anos, morador do Bairro Nacional, foi um dos participantes que conseguiu trocar seu capacete por outro novo, gratuitamente. “Cheguei com meu capacete vencido e saio daqui com um novo. Agradeço ao governo por essa oportunidade e pelo cuidado com a gente”, disse.

Já Valmir Furtado Dantas, de 53 anos, morador do Bairro Cuniã, também recebeu um novo capacete e destacou a importância da ação. “É um gesto que mostra que o governo está pensando na nossa segurança. Fico muito grato pelo apoio e orientação que recebi hoje.”

PROGRAMAÇÃO

Instituída oficialmente em 2024, a Semana Nacional de Prevenção de Sinistros com Motociclistas tem como marco o Dia Nacional do Motociclista, celebrado em 27 de julho. Ao longo da semana, diversas atividades seguirão em Porto Velho e em outros municípios do estado, com foco na educação, empatia e valorização da vida no trânsito.

Fonte

Texto: Miro Costa

Fotos: Miro Costa

Secom - Governo de Rondônia