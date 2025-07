São Paulo Escola de Dança oferece R$ 11 mil para Residência Artística

A São Paulo Escola de Dança, vinculada à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo, sob a gestão da Associação Pró-Dança e direção artística e educacional de Inês Bogéa, abre processo seletivo para selecionar um grupo ou companhia de dança para uma Residência Artística de três semanas na entidade. O selecionado deverá compartilhar seu método de criação com os estudantes dos Cursos Regulares e receberá uma bolsa-artística de R$ 11 mil. As inscrições são direcionadas apenas para artistas ou companhias com Pessoa Jurídica e são feitas pelo site da instituição , até 31 de julho.

Com atividades de 11 a 29 de agosto, essa será a 3ª Residência Artística de 2025 na São Paulo Escola de Dança. O último dia da Residência, 29 de agosto, será reservado para duas apresentações abertas ao público. O projeto visa mostrar aos estudantes em processo de profissionalização novas perspectivas do fazer dança. Ao mesmo tempo, a escola também dá a oportunidade da companhia ou artista se aprofundarem em sua pesquisa em um local equipado e preparado para recebê-lo.

A seleção é realizada por avaliação da proposta, do histórico do proponente e da viabilidade do plano.

“Esta é uma maneira de fomentar trabalhos que dialogam com o presente, mostrando a potência da arte para refletir nosso mundo. Não só queremos aproximar os estudantes dessas criações, como também incentivar artistas e mostrar nossa escola como espaço de compartilhamento de saberes”, ressalta Inês Bogéa, diretora artística e educacional da São Paulo Escola de Dança..

Serviço:

3ª Residência Artística 2025

Inscrições: até 31 de julho, pelo site da SPED

Período: 11 a 29 de agosto, duas apresentações abertas ao público no último dia