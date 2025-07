Governo de SP abre consulta pública para contribuições ao plano estratégico de logística

O Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), iniciou a coleta de contribuições da sociedade civil ao Plano de Logística e Investimentos ( PLI-SP 2050 ). A ferramenta, que já está no ar no site oficial do projeto, visa ampliar o engajamento de cidadãos, especialistas, empresas e instituições na elaboração do plano, que definirá os rumos da infraestrutura paulista nas próximas décadas.

O PLI-SP 2050 tem como objetivo estruturar soluções integradas para o transporte e a logística no estado, com base em dados técnicos, inovação e sustentabilidade. A iniciativa busca orientar investimentos estratégicos para melhorar a fluidez, a eficiência e a conectividade entre diferentes modais e regiões.

As contribuições podem ser feitas em seis frentes temáticas que estruturam o plano: Polos de Desenvolvimento Regional, Ligação Planalto-Baixada, Recuperação de Ramais Ferroviários, Dutovias para Biocombustíveis, Ampliação de Hidrovias e Mobilidade no Vale do Ribeira. Cada uma delas representa um eixo estratégico para ampliar a eficiência logística, promover a integração territorial e impulsionar uma economia de baixo carbono. A participação social é essencial para garantir que o PLI-SP 2050 seja um instrumento eficaz e alinhado aos desafios e oportunidades do Estado.

O lançamento do formulário faz parte do compromisso com a escuta ativa e a construção colaborativa de soluções para o futuro da logística paulista, considerando os desafios regionais, as oportunidades de integração modal e a transição para uma infraestrutura mais sustentável e eficiente. “Estamos estruturando o PLI-SP 2050 com base em uma escuta qualificada e na colaboração entre governo, iniciativa privada e sociedade, para que o plano seja um instrumento eficaz de modernização da infraestrutura e integração dos modais. As contribuições enviadas por meio do formulário que não estiverem alinhadas aos eixos do PLI não serão incorporadas nesta etapa, mas todas as sugestões serão analisadas ao longo da estruturação do projeto”, destaca Denis Gerage Amorim, Subsecretário de Logística e Transportes da Semil.

Para contribuir, acesse o link .

Reuniões setoriais

Além do lançamento do formulário online, a Semil intensificou, nos últimos dois meses, uma série de reuniões estratégicas com representantes dos setores produtivo e técnico. Os encontros reuniram instituições públicas, concessionárias, operadores logísticos e associações setoriais, consolidando uma agenda colaborativa para modernizar a infraestrutura logística paulista.

Destaques das reuniões incluem as discussões com o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) sobre parcerias para sustentabilidade, modernização modal e resiliência da infraestrutura, além das inovações apresentadas pela Associação Brasileira de Engenharia Ferroviária (Abifer), como locomotivas movidas a hidrogênio e a integração do transporte ferroviário com cadeias produtivas. Também foram debatidas soluções para ampliar a capacidade do sistema hidroviário, avanços na malha ferroviária, investimentos em terminais e abordagens intermodais envolvendo portos, ferrovias, hidrovias e dutovias, com foco em competitividade e sustentabilidade.

As informações e sugestões dessas escutas técnicas, junto às contribuições do formulário online, subsidiarão o diagnóstico em andamento e orientarão a elaboração da carteira de projetos estruturantes do PLI-SP 2050, prevista para apresentação até meados de 2026.