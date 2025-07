Sorocaba recebe pela 1ª vez Festival Gastronômico Sabor de SP

Sorocaba recebe pela primeira vez o Festival Gastronômico Sabor de São Paulo. O evento está previsto para dia 2 de agosto, no Parque Tecnológico, a partir das 11h, com entrada gratuita, e é promovido pela Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), em parceria com o Senac-SP e Mundo Mesa.

O Sabor de São Paulo é o maior programa de valorização da gastronomia paulista. O festival reúne produtores e estabelecimentos da Rota Gastronômica Histórias e Aventuras, Veredas e Mananciais, composta pelas Regiões Turísticas Histórias e Aventuras, Veredas da Mata Atlântica e Mananciais, Aventura, Arte e Negócios. Este é o 12º roteiro mapeado pelo programa e realiza o encontro de empreendedores na cidade. Um dia antes do evento, haverá na sexta (1) à tarde uma série de palestras no Parque Tecnológico de Sorocaba, com aula-show do padrinho da rota gastronômica desta região, o chef Fábio Vieira.

Durante o festival, estandes de restaurantes e produtores de alimentos e bebidas de municípios da rota gastronômica recebem o público com diferentes receitas que podem ser consumidas no local ou embaladas para viagem. Diferentes roteiros gastronômicos do estado estão sendo visitados ao longo dos meses pelo Sabor de São Paulo.

Dentre os participantes, a Cabanha Mulekinha, de Ibiúna, leva seus queijos inspirados nos queijos da Galícia, da Espanha, onde vive a família da proprietária. Do mesmo município, a De Paula Charcuterie apresenta diferentes embutidos. O lugar é conhecido por seus salames, copa maturada, lombo defumado, bresaola, pastrami, linguiças, carne na lata, entre outros. O Sítio Paraíso, de Iperó, também comercializa queijos, além do doce de leite, que já foi premiado em um concurso nacional e iogurtes de vários sabores.

Novidades da gastronomia paulista são degustadas no Sabor de SP (Foto: Ingrid Chagas/Setur-SP)

Sobre o Sabor de São Paulo

O Sabor de São Paulo é um programa do Governo do Estado de São Paulo realizado por meio da Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP), em parceria com o Mundo Mesa e o Senac-SP, que apresenta, em 13 diferentes rotas gastronômicas distribuídas por regiões do interior e do litoral, os caminhos percorridos por diversos produtos artesanais, da terra ou dos rios e mares à mesa do consumidor.

O programa divulga o rico cenário gastronômico que existe fora da capital, mostrando o dedicado trabalho de produtores regionais e estabelecimentos comerciais, facilitando a compreensão da cadeia de produção do turismo paulista por meio da gastronomia. Entre julho de 2023 e julho de 2025 foram percorridas 35 Regiões Turísticas que integram 13 rotas gastronômicas pelo Sabor de São Paulo. Ao todo, 10.385 pessoas participaram dos festivais regionais e 1.745 estiveram presentes em capacitações de produtores, profissionais da gastronomia e do turismo de 301 municípios mapeados. O programa também tem apoio de instituições como Sebrae, Faesp, Senar, Aprecesp, Amitesp, prefeituras locais, Secretaria de Agricultura e Abastecimento, Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas e do Fundo Social.

Serviço

Festival Sabor de São Paulo

Data: 2 de agosto

Horário: das 11h às 17h

Local: Parque Tecnológico de Sorocaba – Av. Itavuvu, 11.777 – Jardim Santa Cecilia, Sorocaba

Tel.: (15) 3316-2323

Entrada gratuita