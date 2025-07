Nova Junina do Orgulho promete emocionar com tema “O Sonho de um Vaqueiro” no Arraial Flor do Maracujá

Atualmente, a Nova Junina do Orgulho conta com 70 brincantes

Atualmente, a Nova Junina do Orgulho conta com 70 brincantes, além de uma equipe de bastidores composta por 9 membros na diretoria e 10 coordenadores. Os ensaios são realizados de segunda a sexta-feira, a partir das 22h30, na quadra da Escola Maria Francisca, localizada no Conjunto Habitacional Orgulho do Madeira, Zona Leste de Porto Velho.

A presidente da agremiação, Vanessa Marães Carvalho, destacou o comprometimento do grupo. “Estamos trabalhando com muito amor, disciplina e união. Cada passo é um sonho sendo construído, e acreditamos que esse ano podemos surpreender e alcançar nosso tão esperado título.”

NOVA JUNINA DO ORGULHO MIRIM

Sob a liderança da presidente Vanessa Marães Carvalho, a Nova Junina do Orgulho Mirim também vem conquistando seu espaço. Com apenas três anos de existência, a agremiação já integra o Grupo Especial das quadrilhas juninas mirins, refletindo o crescimento acelerado e a qualidade das apresentações.

Para a edição de 2025 do Arraial Flor do Maracujá, o grupo mirim traz como tema o encantador universo do “Sítio do Pica-Pau Amarelo”, prometendo envolver o público com personagens clássicos da literatura infantil brasileira e uma apresentação cheia de magia, criatividade e cores. A coreografia é assinada por Railson Fonseca, que vem trabalhando para dar vida aos personagens e transportar o público diretamente ao sítio mais famoso do Brasil.

O Secretário da Sejucel, Paulo Higo, salientou que “é emocionante ver o quanto as quadrilhas juninas crescem e se dedicam ano após ano. O tema ‘O Sonho de um Vaqueiro’ promete tocar o coração do público, e iniciativas como a Junina Mirim, com o ‘Sítio do Pica-Pau Amarelo’, mostram que a cultura popular também é construída pelas novas gerações. A Sejucel segue firme em promover e fortalecer esse movimento que é feito por artistas, brincantes e sonhadores de todo o estado.”

Fonte

Texto: Paulo Amorim

Fotos: Frank Nery

Secom - Governo de Rondônia