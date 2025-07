Fundo Social de São Paulo encerra quarto ciclo do programa Caminho da Capacitação com mais de 680 alunos formados

O Fundo Social de São Paulo finalizou neste sábado (26) o quarto ciclo do programa Caminho da Capacitação com a formatura de 682 alunos em cursos gratuitos de qualificação profissional. A iniciativa, que integra o programa SuperAção SP , atendeu 10 municípios da região de Sorocaba com carretas adaptadas como salas de aula.

As cidades contempladas neste quarto ciclo foram Alumínio, Araçariguama, Ibiúna, Itu, Mairinque, Piedade, Salto, São Roque, Votorantim e Sorocaba. As cerimônias de encerramento reuniram os alunos de todas as cidades em dois polos principais: Ibiúna e Itu, totalizando 682 formandos. Na cerimônia de Ibiúna, foram 313 alunos certificados, enquanto na cerimônia de Itu foram 369 formados.

Foto: Reprodução/Secom SP

“Muitos buscavam novas oportunidades, muitos querem empreender. Muitos estavam angustiados buscando capacitação e agora já tem a porta do mercado de trabalho aberto”, disse o governador Tarcísio de Freitas. “A gente acredita na formação profissional e na inserção produtiva. O nome do programa é Caminho da Capacitação porque fazemos um convite à caminhada. Queremos caminhar junto com vocês, formandos, de ver vocês prosperar, de ver vocês vencerem. Estamos aqui pra dar a mão pra voces e vê-los se desenvolvendo e vencendo.”

Os cursos atenderam áreas com alta demanda por empregabilidade, como manutenção automotiva, gastronomia, panificação, açougue, tecnologia, imagem pessoal, confecção industrial, banho e tosa, soldagem e outros. Somando essa formatura aos resultados dos primeiros três ciclos, o programa já capacitou 2.657 pessoas desde o lançamento, em maio deste ano.

Para Cristiane Freitas, primeira-dama e presidente do Fundo Social de São Paulo, investir em qualificação profissional é investir no futuro das pessoas. “A cada novo curso concluído, testemunhamos sonhos sendo realizados e vidas sendo transformadas. O Caminho da Capacitação é uma ponte para novas oportunidades, promovendo dignidade, geração de renda e independência para muitas famílias em todo o estado”, afirmou.

Foto: Reprodução/Secom SP

A aposentada Joana Neres, de Itu, não pensou duas vezes diante da possibilidade de se qualificar. “Muita gente tem vontade de fazer um curso desse e não pode pagar. Me falaram que tinha o caminhão na praça e eu corri pra fazer o curso de manicure. Era um curso que eu sonhava fazer e pela expectativa de trabalho na área. Eu já sou aposentada, então vai me ajudar muito”, afirmou.

Os cursos são destinados, prioritariamente, a pessoas em situação de vulnerabilidade social, como desempregados, jovens a partir de 18 anos e mulheres chefes de família. O próximo ciclo do programa já está com inscrições abertas na região de Bauru, com novas turmas previstas para início em 28 de julho. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site: www.cursofussp.sp.gov.br.

[Post Instagram]

SuperAção SP

O Caminho da Capacitação faz parte do SuperAção SP, programa do Governo do Estado de São Paulo que tem como meta retirar mais de 100 mil famílias da linha da pobreza até 2026.

A ação conta com mais de 30 carretas equipadas, oferecendo mais de 40 opções de cursos gratuitos em todas as regiões do estado. Idealizado pelo Fundo Social de São Paulo, o programa busca fomentar o desenvolvimento econômico e social, por meio da profissionalização do cidadão.

Mais informações sobre cursos, cronogramas e cidades atendidas estão disponíveis no site oficial do programa ou diretamente com as prefeituras parceiras.

Foto: Reprodução/Secom SP