Matutos do Guaporé leva poesia em forma de forró ao Arraial Flor do Maracujá

Matutos do Guaporé é composta atualmente por 25 brincantes Em 2024, a agremiação passou por uma transição em sua liderança. O atual presidente,Thon França, assumiu a presidência com o desafio de manter a tradição e renovar a energia do grupo, destacando o compromisso com a cultura e o encantamento que o tema deste ano busca despertar no público.“A gente quer que o público sinta cada passo, cada verso, cada música como uma declaração de amor à nossa cultura. “Forró vira poesia para você dançar” não é só um tema, é o sentimento que queremos espalhar no arraial. É tradição, é paixão, é alegria compartilhada na dança”, afirmou. Composta atualmente por 25 brincantes, a Matutos do Guaporé é conduzida por uma diretoria com 15 membros, sendo 5 deles dedicados à coordenação-geral. Os ensaios ocorrem de segunda a sexta-feira, a partir das 20h30, na Escola Estadual Ulysses Guimarães, localizada no Bairro Jardim Santana, Zona Leste de Porto Velho. O secretário da Sejucel, Paulo Higo, reforçou o compromisso do governo de Rondônia com o fortalecimento da cultura popular. “A dedicação e o talento dos grupos juninos nos mostram o quanto a cultura é viva e pulsante em Rondônia. A Matutos do Guaporé é um exemplo disso. Com seu novo tema e a energia renovada, certamente vai emocionar o público e abrilhantar ainda mais essa grande celebração que é o Arraial Flor do Maracujá.” Fonte

Texto: Paulo Amorim

Fotos: Ésio Mendes

Secom - Governo de Rondônia