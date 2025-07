Agricultura familiar é fortalecida com ação social na comunidade Maravilha, em Porto Velho

Ogoverno de Rondônia promoveu na comunidade Maravilha, margem esquerda do Rio Madeira, na sexta-feira (25), uma ação social com a entrega de vários serviços demandados pela comunidade ribeirinha. A ação, de iniciativa da Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural (Emater-RO), foi realizada em alusão ao Dia da Agricultura Familiar celebrado na data. Durante o evento, foram realizados cadastro de identificação social do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), para obtenção do Numero de Identificação Social (NIS); e o Cadastro Único (CadÚnico), sistema que dá acesso a benefícios sociais dos governos nos níveis municipal, estadual e federal; além de corte de cabelo e outros serviços.

A maioria dos moradores na área do Lago Maravilha são produtores de frutas e hortaliças, e um numero menor deles, são pescadores ou compartilham a atividade da pesca artesanal com a agricultura de subsistência, fazendo a venda do excedente de produção no mercado da capital, Porto Velho. As pessoas presentes ao evento que já tinham direito a benefícios sociais garantidos pelo governo, saíram da ação levando o documento que lhes proporcionam acesso ao transporte gratuito e outros serviços oferecidos pelo poder público.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação fortalece a agricultura familiar e o desenvolvimento no campo. “O governo tem trabalhado para levar apoio direto ao produtor, além de promover ações que melhoram a qualidade de vida da população”, ressaltou.

O agricultor Arnaldo Mendes Brito, 63 anos, nascido na comunidade, disse ser feliz com seu modo de vida, cultivando frutas e verduras às margens do Rio Madeira. “Já cheguei a produzir até três mil maços de verduras por semana, principalmente cebolinha, coentro, chicória e outros. Mas agora, optei por produzir menos, para garantir uma melhor qualidade de vida.”

Os produtores João Barros e Plinio Couto, que também participaram da ação social dedicada aos agricultores familiares, garantem estar muito satisfeitos com a vida rural. Eles e a maioria dos vizinhos cultivam mandioca e fazem farinha para vender na cidade, mas também plantam frutas e verduras, e como suas terras são áreas pequenas, a principal criação são as galinhas, que produzem para o consumo e para venda.

“Agradeço ao governo de Rondônia pelos programas sociais de apoio à agricultura familiar, que facilitam a vida do agricultor no campo, mesmo que em pequenas áreas, como é o nosso caso”, apontou o agricultor João Barros.

Fonte

Texto: Enoque de Oliveira

Fotos: Enoque de Oliveira

Secom - Governo de Rondônia