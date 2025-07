Governo de SP encerra Caravana 3D com entrega de obras do complexo viário de Botucatu

As intervenções no Complexo de Botucatu fazem parte do programa SP pra Toda Obra. Foto: Celso Silva/Governo do Estado de SP

O governador Tarcísio de Freitas entregou, nesta sexta-feira (25), duas novas marginais e dois novos viadutos no complexo viário de Botucatu, localizado no entroncamento da SP-300 (Marechal Rondon) com a SP-209 (Prof. João Hipólito Martins – Castelinho). Realizada pela concessionária Rodovias do Tietê, a obra, quando estiver 100% concluída, contará com mais de R$ 142 milhões em investimentos, beneficiando mais de 150 mil habitantes.

A entrega, no Complexo Botucatu, encerrou a passagem da Caravana 3D pela região administrativa de Sorocaba e compreende a execução de dois viadutos e duas vias marginais da SP-209 (Castelinho), além de obras de contenção. Foram gerados mais de 80 empregos, entre diretos e indiretos. A intervenção prevê ainda a execução de outras duas vias marginais no trecho da SP-300 (Marechal Rondon), atualmente em fase de projeto, totalizando aproximadamente 12 km de extensão.

Foto: Reprodução/Secom SP

“As obras na Castelinho têm como objetivo melhorar o fluxo entre duas das principais rodovias da região e facilitar o escoamento da produção agrícola, além de melhorar a mobilidade para estudantes e trabalhadores que circulam pela região. É mais segurança e conforto para o cidadão. As obras também impulsionam o desenvolvimento regional, graças ao aprimoramento do sistema viário que atrai investimentos em diversos setores. Apenas com essas primeiras entregas, das marginais e dos viadutos, já teremos resultados”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

A obra traz diversos benefícios à população de Botucatu, possibilitando maior fluidez do tráfego com o redirecionamento do fluxo urbano de veículos para as vias marginais. As melhorias também ampliam a segurança e o conforto para os usuários que trafegam por duas das principais rodovias paulista, a Marechal Rondon e Castelo Branco (SP-280), utilizando a Castelinho (SP 209) como rota de acesso.

As intervenções no Complexo de Botucatu fazem parte do programa SP pra Toda Obra, do Governo de São Paulo, sendo o maior programa de modernização e melhorias do sistema rodoviário da história do estado. O pacote reúne R$ 30 bilhões em investimentos em rodovias públicas e concedidas, somando iniciativas do DER e das concessionárias, fiscalizadas pela Agência de Transporte do Estado (Artesp). São mais de 1.500 obras, com extensão de mais de 21 mil km e 252 mil empregos gerados. Ao todo, já são 544 obras concluídas, 208 em andamento e 829 melhorias a caminho.

Caravana 3D

A Caravana 3D é uma iniciativa do Governo de São Paulo que percorre as regiões do estado para levar políticas públicas com foco nos três pilares da gestão: desenvolvimento, dignidade e diálogo. A proposta é fortalecer a articulação com os municípios, promovendo entregas e investimentos que considerem as necessidades locais e contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população.

A Caravana reforça o compromisso do governo paulista com uma atuação mais próxima e integrada, baseada na escuta do cidadão e no diálogo com lideranças locais. Em cada etapa, são realizadas visitas aos municípios e ocorrem anúncios de ações concretas nas áreas de saúde, educação, habitação, infraestrutura e segurança. O evento em Botucatu encerrou a Caravana 3D, que passou pelas cidades de Sorocaba, São Roque, Itu, Boituva, Bofete e São Manuel entre ontem (24) e hoje.