Caravana 3D: SP reforça resiliência climática na região de Sorocaba com R$ 4 milhões em obras e kits de estiagem

O Governo de São Paulo entregou um pacote de ações que soma mais de R$ 4 milhões para reforçar a resiliência climática dos municípios de Sorocaba durante a passagem da Caravana 3D – Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo pela região até esta sexta-feira (25). Os investimentos são realizados pela Defesa Civil do Estado de São Paulo em obras de infraestrutura e equipamentos voltados à prevenção e enfrentamento de desastres.

Entre as entregas mais importantes está a reconstrução da ponte sobre o Rio Araquá, no município de São Manuel. A intervenção, com valor de R$ 2,6 milhões, garante mobilidade e segurança à população da região, especialmente em períodos de chuvas intensas. A inauguração foi realizada nesta sexta-feira (25).

“Esta é uma ponte importante que foi danificada em uma ocorrência de chuva há algum tempo e causava um transtorno grande para a comunidade rural. Esta é uma região produtora de cana e, sem a ponte, o produtor se distanciava da usina. Estamos falando de 15 quilômetros a mais em estrada de chão, um desgaste também para as crianças da zona rural que iam para a escola na cidade. É um equipamento dimensionado para a questão das cheias e para as cargas que vão passar por aqui que vai encurtar distâncias e ajudar, além de São Manuel, municípios como Pratânia e Areiópolis”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas em visita ao município.

A passagem da Caravana 3D pela região de Sorocaba vai garantir investimento total de R$ 2,1 bilhões em obras e serviços para a população das cidades.

Foto: Reprodução/Secom SP

A Defesa Civil também entregou a obra de implantação de travessia em aduelas no bairro Santo Antônio, em Pardinho, no valor de R$ 701 mil. Também foi assinada a autorização para o início da construção de travessia em aduelas na Rua Laurindo Luiz de Andrade, no bairro Jardim Guaçu, em São Roque, no total de R$ 704 mil.

Outra importante ação para reforçar a resiliência climática na região foi a entrega de 47 kits de estiagem aos municípios da região, como parte da Operação São Paulo Sem Fogo. Os kits são compostos por equipamentos essenciais para o combate a incêndios em áreas de vegetação, como sopradores, abafadores, mochilas costais e outros itens de proteção.



O objetivo é reforçar a capacidade de resposta das Coordenadorias Municipais de Proteção e Defesa Civil, especialmente em regiões com maior risco de queimadas durante o período seco. O investimento nos equipamentos para a região foi de R$ 173 mil. Mais de 230 kits já foram entregues em todo o estado.

Caravana 3D

A Caravana 3D é uma iniciativa do Governo de São Paulo que percorre as regiões do estado para levar políticas públicas com foco nos três pilares da gestão: desenvolvimento, dignidade e diálogo. A proposta é fortalecer a articulação com os municípios, promovendo entregas e investimentos que considerem as necessidades locais e contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população.

A Caravana reforça o compromisso do governo paulista com uma atuação mais próxima e integrada, baseada na escuta do cidadão e no diálogo com lideranças locais. Em cada etapa, são realizadas visitas aos municípios e ocorrem anúncios de ações concretas nas áreas de saúde, educação, habitação, infraestrutura e segurança.