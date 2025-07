Rondônia sobe para segunda posição entre estados que mais devem crescer o PIB em 2025

As notícias sobre o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de Rondônia em 2025 só melhoram a cada novo levantamento. Segundo a Resenha Regional de uma instituição financeira, atualizada em julho, o estado subiu do terceiro, para o segundo lugar no Brasil na projeção de crescimento do PIB, que deve chegar a 5,5 %. Ficando atrás apenas do Mato Grosso, que lidera na Região Norte.

O crescimento do PIB sinaliza que a economia de Rondônia está indo bem, pois ele é resultado da soma dos bens e serviços produzidos no estado. A receita rondoniense para tamanha prosperidade está na combinação da dedicação da população, que aproveita as oportunidades, e das políticas públicas do governo de Rondônia, com um alvo claro: tornar o estado o melhor para viver e trabalhar.

Mais investimentos e mais conquistas

O governador de Rondônia, Marcos Rocha, ressaltou que o estado vive uma temporada inédita de pleno desenvolvimento, com uma grande quantidade de cursos profissionalizantes gratuitos e voltados para as demandas do mercado de trabalho, o que está lançando no mercado profissionais diferenciados. Novos negócios também estão surgindo, as empresas encontram condições e apoio para prosperarem, as cadeias produtivas de Rondônia estão mais abundantes, sustentáveis, premiadas e com alta exportação, e o estado está repleto de investimentos em diversas áreas.

‘‘Uma economia forte se faz com o fortalecimento de todos os municípios e de vários setores, desde a educação, que Rondônia tem a sexta melhor do Brasil, e Selo Ouro em Alfabetização; passando pela Educação Profissional que está atendendo os 52 municípios, inclusive com as inéditas escolas móveis dotadas de alta tecnologia, e bem avaliadas até internacionalmente, reconhecida como exemplo na Amazônia; a atração de negócios e conquista de mercados internacionais. Rondônia está batendo recordes de exportações e destaca-se com a segunda menor taxa de desemprego, e agora colhe mais essa conquista, dispara no crescimento do PIB no Brasil’’, enfatizou o governador.

Perfil econômico de Rondônia

O titular da Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico (Sedec), Lauro Fernandes, pontuou que Rondônia é um estado agrícola, com negócios de campo bem-sucedidos, têm dinamismo nas áreas de serviço e comércio, fazendo merecido o seu reconhecimento como a ‘‘Terra das Oportunidades’’. ‘‘Rondônia é esse cantinho especial no Brasil, onde as políticas públicas voltadas para fortalecer a economia estão alcançando muito sucesso, resultando em um estado cheio de empresas, empregos e repleto de conquistas.’’

Destaques das ações do Governo de Rondônia para impulsionar a economia:

Apoio à produção de alimentos sustentáveis desde a produção até a comercialização;

Capacitações para fortalecer a cultura exportadora;

Liberação de crédito para apoiar os pequenos negócios;

Simplificação, modernização e agilidade na abertura de empresas;

Missões nacionais e internacionais de promoção do estado;

Potencialização da educação profissional com cursos gratuitos ; e

Investimentos na infraestrutura e desenvolvimento dos 52 municípios.

