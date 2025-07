PM encontra 350 kg de cocaína que seriam enviados para o sudeste asiático

Tijolos de entorpecentes com inscrições de Hong Kong. Foto: Divulgação

A Polícia Militar apreendeu, nesta sexta-feira (25), quase 350 quilos de cocaína que tinham como provável destino o sudeste asiático, onde o quilo pode chegar a US$ 80 mil. Os tijolos do entorpecente foram embalados com a inscrição de Hong Kong, região administrativa da China.

O flagrante aconteceu em Miracatu, no Vale do Ribeira. Os agentes patrulhavam a região do litoral sul quando desconfiaram de quatro homens reunidos ao redor de alguns veículos. Ao perceberem a presença policial, o quarteto agiu de forma suspeita. A equipe retornou ao local, e o bando fugiu.

Um dos criminosos se escondeu em uma borracharia, mas foi localizado e detido em seguida. Segundo o boletim de ocorrência, ele seria o responsável por transportar a droga, que estava dividida em dois veículos.

Durante a inspeção, os policiais encontraram 317 tijolos de cocaína, 12 coletes, 11 bolsas impermeáveis e duas sacolas com bexigas, que supostamente seriam usadas para embalar o entorpecente. A suspeita é de que a droga seria embarcada em um navio.

Momentos depois, a equipe identificou e prendeu um segundo integrante da quadrilha. Com ele, foi encontrada a chave de um dos veículos. Ao todo, quatro carros foram apreendidos e encaminhados ao pátio da delegacia.

Os dois presos foram levados à cadeia pública. O caso foi registrado como tráfico de drogas, localização e apreensão de veículo, e associação para o tráfico na delegacia do município.