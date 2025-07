Governo de RO entrega kits profissionais a concluintes de três cursos do programa Vencer, em Ji-Paraná

Nesta sexta-feira (25), em Ji-Paraná, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), realizou mais uma entrega de kits profissionais para os alunos do programaVencer. Dessa vez, foram contemplados 38 concluintes dos cursos de Mecânico de Manutenção de Sistema de Climatização, Mestre de Obras e Maquiador.

Além dos kits, os alunos também receberam o certificado de conclusão dos cursos. Só em Ji-Paraná, já foram investidos mais de R$ 400 mil na realização do programa.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o programaVenceré um compromisso com quem precisa de apoio para começar ou recomeçar no mercado de trabalho. “OVenceré uma ponte para a dignidade e a reconstrução da vida de quem enfrenta desafios. Cada kit entregue pelo programa é um gesto de acolhimento e oportunidade”, enfatizou.

A secretária da Seas, Luana Rocha, ressaltou a relevância doVencerpara o estado de Rondônia. “Por meio dessa iniciativa, esses alunos agora têm a chance de trilhar seus caminhos profissionais com mais estrutura, dignidade e esperança.”

INSCRIÇÕES ABERTAS

As inscrições para a etapa 2025 estão abertas desde o dia 23 de maio e seguem até 31 de julho, com a oferta de três mil vagas para 32 cursos em 12 áreas:

Energia;

Alimentos e Bebidas;

Vestuário;

Tecnologia da Informação;

Automotiva;

Refrigeração e Climatização;

Gestão;

Comércio;

Turismo;

Gastronomia;

Moda; e

Beleza.

Este ano, as vagas estão sendo ofertadas em 10 municípios a mais que na edição de 2024, totalizando 20 cidades em todo o estado, sendo elas: Porto Velho, Alta Floresta d’Oeste, Ariquemes, Buritis, Cacoal, Candeias do Jamari, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho d’Oeste, Mirante da Serra, Nova Mamoré, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Presidente Médici, Rolim de Moura, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé e Vilhena. Clique aqui e faça a sua inscrição.

Fonte

Texto: Camila Rodrigues

Fotos: Lucas Montrezol

Secom - Governo de Rondônia