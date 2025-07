Caravana 3D: Governo de SP investe R$ 154 mi na modernização da SP-147 entre Anhembi e Bofete

As obras beneficiam diretamente 16,1 mil moradores e geraram 708 empregos. Foto: Celso Silva/Governo do Estado de SP

O Governo de São Paulo entregou nesta sexta-feira (25) as obras de modernização de um trecho de 30,22 km da Rodovia Lázaro Cordeiro de Campos (SP-147), entre Anhembi e Bofete, na região administrativa de Sorocaba. O investimento de R$ 154,8 milhões, executado pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER-SP), órgão vinculado à Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), faz parte do programa São Paulo Pra Toda Obra.

A cerimônia integrou a agenda da Caravana 3D, que passa pela região desde quinta-feira (24), realizando entregas, investimentos e liberação de convênios que somam R$ 2,1 bilhões.

“A modernização da SP-147 é muito significativa porque estamos falando da ligação de dois importantes eixos, o da Castello Branco, que mais se desenvolve em São Paulo, com o eixo da Marechal Rondon. Criamos um corredor mais seguro, que vai ser cada vez mais demandado. Tenho certeza de que a região ganha muito com essa ligação”, afirmou o governador Tarcísio de Freitas.

Foto: Reprodução/Secom SP

O trecho modernizado vai do km 238,47 ao km 268,69. As intervenções incluíram recuperação completa do pavimento da pista e dos acostamentos, obras de terraplenagem e drenagem, implantação de ciclovia, construção de passagem de fauna, instalação de estruturas de segurança e adequação dos acessos às rodovias SP-300 e SP-280, com dispositivos em níveis alongados. As obras beneficiam diretamente 16,1 mil moradores e geraram 708 empregos (177 diretos e 531 indiretos).

Além de promover mais segurança e fluidez, as melhorias impulsionam o desenvolvimento da região com a valorização imobiliária, estímulo ao turismo e ao escoamento da produção agrícola e industrial. A inclusão da ciclovia também favorece a mobilidade ativa, ampliando as opções de deslocamento. Outro destaque é a implantação da passagem de fauna, que contribui para a preservação ambiental e a proteção da biodiversidade local. As obras foram iniciadas em julho de 2022 e concluídas em julho deste ano.

De acordo com a secretária da Semil, Natália Resende, a entrega representa um importante avanço para a infraestrutura regional e reforça o compromisso do Governo de São Paulo com o desenvolvimento sustentável e a integração logística do Estado. “Modernizar uma rodovia não é apenas melhorar a pista – é transformar o cotidiano de quem vive, trabalha e se desloca por ali. Com esse investimento, entregamos dignidade, segurança e novas oportunidades para mais de 16 mil paulistas,” afirma.

O presidente do DER-SP, Sergio Codelo, destacou que a obra eleva a qualidade de vida de milhares de pessoas e consolida o eixo logístico de Sorocaba, reforçando o papel do interior paulista no desenvolvimento do estado. “Essa entrega representa o compromisso do DER-SP com a mobilidade regional e a segurança viária. A modernização da infraestrutura salva vidas, contribui para as atividades econômicas e, neste caso, beneficia diretamente mais de 16 mil pessoas”.

São Paulo Pra Toda Obra

Com o programa São Paulo Pra Toda Obra, o Estado leva benefícios reais aos moradores de todas as regiões, promovendo a modernização de rodovias estaduais. Este é o maior programa de infraestrutura viária da história do Estado, com um investimento que soma R$ 30 bilhões em obras entregues, em andamento e com ordens de serviço já assinadas para o início dos trabalhos.

A iniciativa já contempla mais de 21 mil quilômetros e abrange grandes rodovias, estradas estaduais, concedidas e vicinais. Pela primeira vez, mais de 1,5 mil obras públicas e privadas se complementam, impulsionando o desenvolvimento do Estado.

O impacto no mercado de trabalho também é expressivo: cerca de 250 mil empregos — um número superior à população de cidades médias do interior, como Araçatuba, que tem cerca de 200 mil habitantes. Além disso, o programa beneficia 8 em cada 10 municípios paulistas e alcança mais de 540 cidades.

Caravana 3D

A Caravana 3D é uma iniciativa do Governo de São Paulo que percorre as regiões do estado para levar políticas públicas com foco nos três pilares da gestão: desenvolvimento, dignidade e diálogo. A proposta é fortalecer a articulação com os municípios, promovendo entregas e investimentos que considerem as necessidades locais e contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população.

A Caravana reforça o compromisso do governo paulista com uma atuação mais próxima e integrada, baseada na escuta do cidadão e no diálogo com lideranças locais. Em cada etapa, são realizadas visitas aos municípios e ocorrem anúncios de ações concretas nas áreas de saúde, educação, habitação, infraestrutura e segurança.

Ouça a coletiva de imprensa: