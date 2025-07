Caravana 3D: Governo de SP inaugura prédio para instalação de Etec em Boituva

A reforma do imóvel foi realizada em parceria com a prefeitura do município. Foto: Marcelo S. Camargo/Governo do Estado de SP

O Governo de São Paulo inaugurou nesta sexta-feira (25) o prédio que abrigará uma Escola Técnica Estadual (Etec) em Boituva, durante a passagem da Caravana 3D – Desenvolvimento, Dignidade e Diálogo pela região de Sorocaba.

A reforma do imóvel foi realizada em parceria com a prefeitura do município. O Governo de São Paulo ficará encarregado da aquisição de mobiliário e equipamentos, com investimento de R$ 1,5 milhão, além da manutenção e infraestrutura necessária para os cursos. O Centro Paula Souza (CPS) será responsável pelo projeto pedagógico, processo seletivo e contratação de professores.

“Essa entrega da Etec vai ser super importante. É uma região próspera, com muito potencial na área de tecnologia, do turismo, e a gente vai formar jovens para que eles possam se inserir no mercado de trabalho, desenvolvendo as competências requeridas pelo mercado local”, afirmou o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas.

“A partir do momento que tem uma Etec que faça essa formação profissional, criamos um atrativo para empresas. Vamos preparar jovens para ter essa dupla formação, em ensino médio e técnico, para se inserir no mercado de trabalho, começando com os estágios. Estamos crescendo muito com o ensino técnico em São Paulo. Tínhamos 9% em 2023 e chegamos a 30% de alunos no ensino profissionalizante”, completou o governador.

Também participaram do evento a secretária-executiva de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de São Paulo, Stephanie Yukie Hayakawa da Costa; o diretor-superintendente do Centro Paula Souza (CPS), Clóvis Dias; e o vice, Maycon Geres. A inauguração ocorreu durante a Caravana 3D, que passou pela região entre quinta (24) e sexta-feira (25) com o anúncio de investimentos para os municípios que somam R$ 2,1 bilhões.

Foto: Reprodução/Secom SP

Localizado na Rua São João, 69, no centro de Boituva, o prédio da nova Etec tem cerca de 1,5 mil metros quadrados de área construída. O térreo abrigará biblioteca, sala maker, cinco salas administrativas, copa para funcionários e cozinha. No primeiro andar, haverá duas salas de aula, três laboratórios (um de segurança do trabalho e dois de informática), sala do grêmio estudantil e sala administrativa. O segundo andar prevê quatro salas de aula e um laboratório de ciências. A estrutura inclui elevador e sanitários acessíveis, garantindo inclusão e mobilidade para os estudantes.

Expansão

Com a unidade de Boituva, o CPS ampliará para 19 o número de Etecs na região de Sorocaba, somando atualmente 15,8 mil alunos. O município já conta com uma classe descentralizada da Etec Sales Gomes, de Tatuí, com o curso técnico em Administração, na Escola Municipal de Ensino Fundamental (Emef) Profª Esmeralda Bertolli Labronici. O processo seletivo para o segundo semestre está em andamento e oferece 40 vagas para o curso.

Caravana 3D

A Caravana 3D é uma iniciativa do Governo de São Paulo que percorre as regiões do estado para levar políticas públicas com foco nos três pilares da gestão: desenvolvimento, dignidade e diálogo. A proposta é fortalecer a articulação com os municípios, promovendo entregas e investimentos que considerem as necessidades locais e contribuam para a melhoria da qualidade de vida da população.

A Caravana reforça o compromisso do governo paulista com uma atuação mais próxima e integrada, baseada na escuta do cidadão e no diálogo com lideranças locais. Em cada etapa, são realizadas visitas aos municípios e ocorrem anúncios de ações concretas nas áreas de saúde, educação, habitação, infraestrutura e segurança. A Caravana ainda visitará os municípios de São Manuel e Botucatu nesta sexta-feira.

Ouça a coletiva de imprensa: