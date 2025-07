No mês da Lei de Cotas, SP reforça ações para inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho

Candidatos na 2ª edição do evento de empregabilidade para pessoas com deficiência, “Inclusão na Prática”, nas dependências da Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Foto: José Luis da Conceição/SDPCD

No dia 24 de julho, foi celebrado o aniversário da Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012), uma das conquistas que abriu portas para milhares de pessoas, principalmente pessoas com deficiência. Muito além de números, essa lei representa oportunidades e o Governo de São Paulo, por meio da parceria entre a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) e a Secretaria Estado de Desenvolvimento Econômico (SDE), tem investido na ampliação da política de inclusão no mercado de trabalho.

Um exemplo disso são as assinaturas do Programa Meu Emprego Inclusivo, que tem como objetivo a inserção, permanência e o desenvolvimento profissional de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, utilizando a metodologia do Emprego Apoiado. Nela, equipes especializadas atuam nos Polos de Empregabilidade Inclusiva (PEI) com a finalidade de aumentar a taxa de permanência e o desenvolvimento dessas pessoas, além de oferecer suporte às equipes de Recursos Humanos das empresas.

Dessa forma, através dos Polos, as pessoas com deficiência participam de entrevistas para avaliação de habilidades, competências e interesses profissionais. Também são identificadas oportunidades nas empresas e é oferecido apoio aos profissionais de recursos humanos no período pós-contratação. Os PEIs ainda direcionam as pessoas com deficiência para cursos gratuitos de qualificação técnica e empreendedorismo.

“A inclusão é muito mais do que abrir portas, é garantir que todos tenham independência, dignidade, apoio e oportunidade de crescer. E é isso que buscamos proporcionar às pessoas com deficiência: mais do que políticas públicas, firmamos compromissos para que tenhamos uma sociedade verdadeiramente acessível, inclusiva e transformadora para todas as pessoas”, afirma Marcos da Costa, secretário da SEDPcD.

Atualmente, São Paulo conta com 17 Polos de Empregabilidade Inclusiva, distribuídos nas cidades de São Paulo, Registro, Campinas, Araçatuba, Presidente Prudente, Marília, Bauru, Sorocaba, Piracicaba, Ribeirão Preto, Santos, São José dos Campos, São José do Rio Preto, Lorena, Franca, Itapeva e Barretos, atendendo cerca de 45 municípios.

Empresas interessadas em se juntar ao programa Meu Emprego Inclusivo podem se cadastrar no site empregoinclusivo.sedpcd.sp.gov.br ou diretamente nos Polos de Empregabilidade Inclusiva de suas regiões, onde também receberão suporte sobre práticas adequadas para a contratação de pessoas com deficiência.