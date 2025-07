Editais de mestrado e doutorado em humanidades da USP com início em 2026 já estão disponíveis

A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da USP, no bairro do Butantã, em São Paulo, disponibilizou editais de processo seletivo para diversos programas de pós-graduação com ingresso em 2026. As oportunidades abrangem diferentes áreas do conhecimento, como Antropologia, Ciência Política, Filosofia, História, Geografia, Letras e Linguística.

Os programas contemplam: mestrado, doutorado, doutorado direto e vagas para alunos especiais. As inscrições começam a partir de agosto, com prazos que variam conforme o curso. Os candidatos devem ficar atentos aos cronogramas específicos e às exigências de cada edital, que estão disponíveis nos sites dos respectivos programas. A maior parte dos processos seletivos exige o envio de documentação on-line e o cumprimento de etapas como análise de projeto, entrevistas ou provas, conforme o perfil de cada área.

Para conferir todos os programas de pós-graduação da FFLCH, incluindo aqueles que ainda não iniciaram ou já encerraram suas inscrições, os interessados podem acessar a lista completa clique aqui . Assim, é possível acompanhar os editais e prazos específicos de cada curso.

Confira abaixo o calendário de inscrições de cada programa:

Ciências Humanas

Antropologia Social – Ampla Concorrência e Optantes: 12 a 25 de agosto de 2025 / Indígenas : 12 a 25 de agosto de 2025

Ciência Política : 4 a 8 de agosto de 2025

Filosofia : 4 a 8 de agosto de 2025

Geografia Humana : 11 a 15 de agosto de 2025

História Econômica : De 10 de agosto até 20 de agosto de 2025

Letras

Linguística

Mestrado : 4 a 10 de agosto de 2025

Doutorado: 4 a 10 de agosto de 2025

.