Investimentos do governo de RO na agricultura familiar fortalece desenvolvimento no campo

Em alusão ao Dia Nacional da Agricultura Familiar, celebrado em 25 de julho, o governo de Rondônia reforça seu compromisso com o desenvolvimento do campo. No município de Vilhena, foram entregues 28 contratos do Programa Nacional de Crédito Fundiário (PNCF), beneficiando trabalhadores rurais com mais de R$ 4,8 milhões em investimentos.

Somente no primeiro semestre de 2025, foram registrados pela Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri) mais de R$ 27 milhões em crédito fundiário, beneficio que atenderá 107 famílias em municípios, como: Alvorada do Oeste, Rolim de Moura, Theobroma e Primavera de Rondônia. As entregas estão previstas para o segundo semestre, e estão em fase de pagamento ou registro contratual.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, com ações efetivas em todas as regiões do estado, o governo celebra o Dia da Agricultura Familiar promovendo a justiça social no campo com acesso à terra, produção sustentável e geração de renda. “Essa é uma política que transforma vidas. Estamos garantindo dignidade e oportunidade para quem trabalha no campo e alimenta o nosso estado”, enfatizou.

De acordo com o secretário de Agricultura, Luiz Paulo, os avanços são resultados de planejamento técnico e compromisso com a produção familiar. “Estamos promovendo mais que o acesso à terra. Oferecemos capacitação, assistência técnica e acompanhamento, garantindo a sustentabilidade dos empreendimentos rurais”, ressaltou.

Para o segundo semestre, o governo de Rondônia projeta um novo ciclo de investimentos com R$ 152 milhões, que beneficiarão 518 famílias em municípios, como: Novo Horizonte d’Oeste, Pimenta Bueno, Parecis e uma nova etapa em Vilhena. Os processos estão em fase de inserção no Sistema “Obter Crédito” e devem ser finalizados até dezembro.

INCENTIVO

O PNCF é uma política pública voltada a trabalhadores rurais sem terra ou com pouca terra, permitindo a compra de propriedades rurais com crédito facilitado, apoio técnico e prazos acessíveis. Em parceria entre o governo estadual e federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), a adesão pode ser feita junto à Seagri, sindicatos rurais ou entidades de assistência técnica cadastradas.

FOMENTO À AGRICULTURA

Foi lancada pelo governo a colheita do café, em São Miguel do Guaporé, com cerca de 500 participantes

O governo de Rondônia também realizou uma série de ações estratégicas para o fortalecimento da agricultura familiar no estado. A “Ação Rural”, no Assentamento Joana D’Arc III, em Porto Velho, atendeu mais de 200 agricultores, promovendo inclusão produtiva e apoio técnico.

Em Ji-Paraná, o Curso de Produção Queijeira capacitou 77 participantes, fortalecendo a cadeia do leite. Também foram lançadas, oficialmente, as colheitas do cacau, em Buritis, com público de 300 pessoas e do café, em São Miguel do Guaporé, com cerca de 500 participantes, valorizando os produtores e ampliando o diálogo com as cadeias produtivas.

Iniciativas como o programaPeixe Saudável, com 26 atendimentos e o programaMais Produção, que já processou 7.385 toneladas de calcário, reforçam o apoio técnico e logístico aos produtores. Além disso, os programasPAA Estaduale Federal destinaram mais de R$ 8 milhões à compra e distribuição de alimentos da agricultura familiar. O Programa de Verticalização da Produção Agropecuária da Agricultura Familiar do Estado de Rondônia (Prove)apoiou 35 empreendimentos com certificações, projetos e espaço para exposição. E no campo fundiário, 28 contratos foram entregues em março, em Vilhena.

Fonte

Texto: Maximus Vargas

Fotos: Frank Nery, Izaias Volkart e Weyne Sahrp

Secom - Governo de Rondônia