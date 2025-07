Governo de RO realiza mapeamento do estado nutricional de beneficiários do programa Prato Fácil, em Porto Velho

De 23 a 25 de julho, o governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Mulher, da Família, da Assistência e do Desenvolvimento Social (Seas), realizou um mapeamento do estado nutricional dos beneficiários do programaPrato Fácil, em Porto Velho. A ação aconteceu no Restaurante Popular do Prato Fácil, situado na Zona Leste da Capital. Durante os três dias, foram ofertados serviços como aferição de pressão arterial e testes de glicemia. Além disso, o público recebeu orientações sobre alimentação saudável e qualidade de vida.

O objetivo do mapeamento foi levantar o quantitativo de pessoas em situação de risco nutricional, permitindo avaliar a efetividade do programa no fornecimento de uma alimentação balanceada, capaz de atender, de forma significativa, às necessidades nutricionais da população em situação de vulnerabilidade social.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, “mapear o estado nutricional dos beneficiários doPrato Fácilé uma medida estratégica que reforça o comprometimento da gestão estadual com políticas públicas eficientes. Estamos cuidando de quem mais precisa com base em dados”, ressaltou.

A secretária da Seas, Luana Rocha, salientou que essas informações podem ajudar a aprimorar ainda mais o programaPrato Fácil. “A nossa intenção é garantir que o programa continue sendo uma ferramenta eficaz de combate à insegurança alimentar em Rondônia. Dessa forma, o levantamento nutricional é essencial para compreendermos o impacto real doPrato Fácilna vida das pessoas”, afirmou.

REFEIÇOES SAUDÁVEIS

Criado em 2020 e implantado em 2021, o programaPrato Fáciltem como objetivo o fornecimento de refeições saudáveis e nutritivas, no valor de R$ 2, à população em situação de vulnerabilidade social em Rondônia. Até o momento, já foram servidas cerca de 4,5 milhões de refeições no estado. Atualmente, existem 28 restaurantes cadastrados em oito municípios.

Fonte

Texto: Camila Rodrigues

Fotos: Lucas Montrezol

Secom - Governo de Rondônia